Az Origón is beszámoltunk arról korábban, hogy a labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjében a Fradi kétgólos előnyre tett szert hazai pályán a Braga ellen, ám a portugáliai visszavágón 4-0-ra kikapott, ezzel kiesett a sorozatból. A történtek ellenére Robbie Keane vezetőedző büszke a csapatára, hiszen a Fradi csodásan menetelt az El-ben, számos alkalommal borítva a papírformát. A menetelés véget ért, és az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága pedig lecsapott, pénzbüntetéssel és szektorbezárással sújtotta a Fradit, a Braga elleni Európa-liga nyolcaddöntős párharc első, budapesti mérkőzésén történt rasszista szurkolói megnyilvánulások, illetve pirotechnika használata miatt.

A Fradi nem úszta meg UEFA büntetés nélkül a párharcot

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztőség

A Fradi súlyos milliókat fizethet

Az UEFA csütörtöki közleménye szerint a klubnak az előbbi vétségért 20 ezer eurót (7,9 millió forint) kell fizetnie, illetve egy korábbi felfüggesztett büntetése is életbe lépett, így a következő nemzetközi hazai mérkőzésén a B2-es szektort nem nyithatja meg.

A pirotechnika alkalmazása miatt további 11 250 euróra (4,4 millió forint) büntették az egyesületet. Valamint további büntetésként két további szektorban, a C4-esben és a C5-ös 500 férőhelyt kell lezárnia, ezt azonban egy évre felfüggesztették.