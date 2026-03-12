Bátran kezdett a Fradi, amely az 1848-as márciusi hősök tiszteletére különleges mezben lépett pályára a Braga ellen. A magyar bajnok az első félidőben többször is labdát tudott szerezni az ellenfél térfelén, a 32. percben is egy ilyen szituáció után szerezte meg a vezetést Gavriel Kanikovszki góljával.

A Fradi meglepte a portugálokat az Európa-ligában

Fotó: Mirkó István

Alakul a csoda: vezet a Fradi a Braga ellen

Raemaekers passzolta előre a labdát, majd Joseph tette tovább Kanikovszkihoz, aki a tizenhatos vonaláról nem erőből rúgta el a labdát, hanem nagyon okosan a bal alsó sarokba lőtt, így az első kaput eltalált lövéséből megszerezte a vezetést a Ferencváros.

A Ferencváros-Braga Európa-liga-mérkőzés, amelyet az Origo Sport élő, szöveges formában közvetít.

A visszavágót jövő héten szerdán rendezik, a továbbjutó pedig a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével találkozik majd a negyeddöntőben.