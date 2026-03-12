Live
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Sport

A Fradi szenzációs játékkal győzte le a portugál sztárcsapatot az El-nyolcaddöntőben

A labdarúgó Európa-liga nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a magyar bajnok Ferencváros a portugál Bragát fogadta. A Fradi bátor játéka az első félidőben góllá érett a portugálok ellen.

Bátran kezdett a Fradi, amely az 1848-as márciusi hősök tiszteletére különleges mezben lépett pályára a Braga ellen. A magyar bajnok az első félidőben többször is labdát tudott szerezni az ellenfél térfelén, a 32. percben is egy ilyen szituáció után szerezte meg a vezetést Gavriel Kanikovszki góljával.

Ferencvárosi TC - SC Braga, FTC, Fradi, Ferencváros, FradiBraga, FTCBraga, UEFA Európa-liga, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, Budapest, Groupama Aréna, GroupamaAréna, 2026.03.12., 2026. március 12.
A Fradi meglepte a portugálokat az Európa-ligában
Fotó: Mirkó István

Alakul a csoda: vezet a Fradi a Braga ellen

Raemaekers passzolta előre a labdát, majd Joseph tette tovább Kanikovszkihoz, aki a tizenhatos vonaláról nem erőből rúgta el a labdát, hanem nagyon okosan a bal alsó sarokba lőtt, így az első kaput eltalált lövéséből megszerezte a vezetést a Ferencváros.

A Ferencváros-Braga Európa-liga-mérkőzés, amelyet az Origo Sport élő, szöveges formában közvetít

A visszavágót jövő héten szerdán rendezik, a továbbjutó pedig a görög Panathinaikosz és a spanyol Real Betis párharcának győztesével találkozik majd a negyeddöntőben.

