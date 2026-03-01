Még tavaly nyáron írtuk meg a Fradi kapcsán, hogy az FTC-Telekom megvédte a címét a férfi vízilabda Bajnokok Ligájában, mivel a máltai négyes döntő akkori fináléjában 13-11-re legyőzte a szerb Novi Beograd csapatát. A Fradi ráadásul első magyar csapatként érte el ezt az elképesztő bravúrt.

A Fradi 100 meccs óta veretlen a bajnokságban

Fotó: FTC Vízilabda

A Fradi nem bír kikapni

A Vasas elleni siker (15-9-re nyert az együttes szombaton) volt a 100. veretlenül megvívott bajnoki mérkőzése a zöld-fehér csapatnak. Legutóbb közel négy éve, 2022. március 19-én kapott ki a csapat még Szolnokon. Azóta 99 győzelem és 1 döntetlen a mérlege az FTC-Telekom csapatának, amely ez idő alatt két-két bajnoki címet nyert Varga Zsolt, majd Nyéki Balázs irányításával az E.ON férfi vízilabda OB I-ben.