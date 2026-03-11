Az érzelmek mindig az egekbe szöknek egy Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt, de néha a sporton felül is vannak megható cselekedetek. Ilyen volt kedden este a Galatasaray szurkolóinak mérkőzés előtti tifója, amelyen Victor Osimhen édesanyjáról emlékeztek meg a Liverpool elleni mérkőzést megelőzően.

Elsírta magát a Galatasaray csatára

Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

A Galatasaray BL nyolcaddöntős mérkőzése előtt, amelyen 1-0-ra győzték le Szoboszlai Dominik csapatát, a hazai szurkolók megemlékeztek Victor Osimhen édesanyjáról, akit a sztárjátékos még kisfiúként veszített el. A nigériai Lagosban született csatár hat testvérével egy egyszobás lakásban nőtt fel. Édesanyja korai halála miatt újságokat és palackozott vizet árult Lagos utcáin, hogy elláthassa testvéreit.

Két évtizeddel később Osimhen Európa egyik leveszedelmesebb góllövőjévé vált. Hetente több mint negyedmillió fontot (közel 111,5 millió forintot) keres és felkeltette néhány topklub érdeklődését is.

Az isztambuli Rams Park stadion egyik végét teljesen elborító kép a csatárt és édesanyját ábrázolta, mellettük pedig a „mi vagyunk a család, és a család minden” felirat volt olvasható. Osimhen szemébe könnyeket csalt a megható pillanat, és lehet, hogy ez is erőt adott neki, amikor a hetedik percben gólpasszt adott Mario Leminának. A találat végül döntőnek bizonyult, így a Galatasaray 1-0-ás előnyben várhatja a Liverpool elleni visszavágót.