Péntek délután írta meg a The Sun, hogy egy spanyolországi drograzzia során letartoztatták Neil Clementet, az angol Premier League korábbi sztárját. A visszavonult futballistát állítólag a spanyol rendőrség tartóztatta le a Riviera del Solon, miután a helyi bevásárlóközpontnál egy zacskó kannabiszt találtak nála. Gera Zoltán egykori csapattársát később óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Neil Clement a West Bromwich Albionnál volt Gera Zoltán csapattársa

Ahogyan a fentebb említett forrás írja, Clementet egy zacskó kannabisszal kapcsolta le a rendőrség, majd rögtön át vizsgálta a közeli bevásárlóközpontot, és meg is találta az illegális klubbot. A beépített rendőrök kábítószert és nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le, később pedig bilincsben vitték el a korábbi angol futballistát, akit azóta óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de jelenleg is folyik ellene az eljárás.

„A letartóztatott férfi már megjelent a bíróságon, és meghallgatták a vallomását. Óvadék ellenében szabadlábra helyezték, és továbbra is hivatalos vizsgálat alatt áll közegészség elleni bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt” − olvasható a rendőrségi közleményben.

Former West Bromwich Albion star is arrested in Costa del Sol drugs raid https://t.co/cK7L2tvdoF — Daily Mail (@DailyMail) March 19, 2026

Clement 2010-ben vonult vissza a profi labdarúgástól, előtte a Chelsea akadémiájáról indulva a Reading, a Preston, a Brentford, a Hull City és a West Brom is foglalkoztatta. Utóbbi együttesnél lépett pályára a legtöbb alkalommal (295), és csapattársa volt egy bizonyos Gera Zoltán is. A mai napig nagy becsben tartja egykori klubja, hiszen ő volt az első Albion-játékos, aki három feljutásnak is a része lehetett.

Happy birthday, Neil Clement! 🥳 pic.twitter.com/upA5vivySt — West Bromwich Albion (@WBA) October 3, 2025