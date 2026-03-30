Ritkán jó előjel, ha egy válogatott felkészülési meccs után már a saját sajtójától is pofonokat kap, de Görögországban most pontosan ez történt. A keddi, Magyarország elleni találkozó előtt a Gazzetta publicistája, Antonisz Karpetopulosz sokatmondó címet adott írásának: válogatott zavar. Ez már önmagában elárulja, milyen hangulatban várják a görögök a budapesti meccset. A Paraguay elleni 0-1 után ugyanis nem egyszerű csalódottság érződik náluk, hanem az, hogy a görög válogatott körül valami nagyon nem áll össze.
A görög válogatott 1-0-ra kikapott Paraguaytól
Karpetopulosz már a cikk elején világossá teszi, hogy nem sok kapaszkodót talált a látottakban. „Bevallom, nehezen tudok bármit is írni erről a válogatottról”, majd rögtön utána odaszúr egy még keményebbet: „A meccs barátságos volt, de nem értettem, miért rendezték meg.” A szerző emlékeztet rá, hogy az ilyen mérkőzések általában a kísérletezésről, új megoldások teszteléséről szólnak, ehhez képest ő ezt írta: „A barátságos meccsek általában a próbákról szólnak: én ebből nagyon keveset láttam.”
A görög publicista szerint nem egy új korszak nyitánya rajzolódott ki a pályán, hanem inkább ugyanazok a gondok, amelyeket korábban is látni lehetett.
Hiába volt néhány személyi változtatás, hiába kapott lehetőséget több játékos, a mérkőzés összképe alapján Görögország nem lett frissebb, bátrabb vagy élesebb.
Karpetopulosz azt írja, hogy a sok csere „teljesen szétverte a csapat addigi összhangját”, a bekapott gólra adott reakció pedig alig volt több néhány távoli lövésnél. Még keményebben fogalmaz, amikor azt írja: „nem volt semmiféle igazi próba, de tűz sem volt egyáltalán. Minden tompa volt. Mintha senki sem próbálkozott volna.”
A cikk szerint a csapat nemcsak formán kívül van, hanem nem is látszik, hogy mit szeretne játszani.
Ugyanaz a csapat, ugyanazokkal a gondokkal
Karpetopulosz szerint a Paraguay elleni meccsen a görög válogatott valójában nem mutatott új arcot. A cikkben úgy fogalmaz, hogy a nemzeti csapat „egyszerűen arra a válogatottra hasonlított, amelyet már láttunk a vb-selejtezőkben”. (A C csoportban a görögök Skócia és Dánia mögött mindössze a harmadik helyen végeztek, és Magyarországhoz hasonlóan nem jutottak ki a vb-re.)
A szerző szemében nem egy épülő, új energiákat kereső csapat rajzolódott ki, hanem egy olyan együttes, amely a régi hibáit cipeli tovább.
A görög újságíró szerint akadt néhány gyorsítás, néhány jobb egyéni megoldás, de ezek nem álltak össze valódi csapatteljesítménnyé. A lényeg nála az, hogy a meccs összképe nem mutatott sem irányt, sem világos fejlődést.
A kudarc még mindig ott ül a fejekben
A cikk egyik legerősebb része az, amikor a szerző arról ír: „A kudarc a fejekben van.” Ezzel arra utal, hogy a görög válogatott még mindig cipeli magával a korábbi csalódásait, és ez a Paraguay elleni meccsen is látszott.
Karpetopulosz szerint a csapat „magával cipeli ezt a kudarcot”, és elveszítette azt a könnyedséget és játékörömöt, amelyet korábban még fel lehetett fedezni rajta. Azt írja, hogy a válogatottat most is áthatja „a kiesés keserűsége”, és ez „nem jó, sőt veszélyes is.” Vagyis nem pusztán arról van szó, hogy a görögök egy rossz napot fogtak ki, hanem arról, hogy saját újságírójuk szerint a csapat mentálisan sincs rendben.
Jovanovics is a csalódottságról beszélt
A szerző hosszabban idézi Ivan Jovanovics szövetségi kapitány meccs előtti nyilatkozatát is. A görög szakember arról beszélt, hogy a csapat körül nagy volt a lelkesedés, de közben komoly csalódottság is maradt bennük, amit kezelni kell. Jovanovics úgy fogalmazott: „van csalódottság, ezt kezelnünk kell.”
A kapitány arról is beszélt, hogy fiatal, kevésbé rutinos csapatról van szó, amelynek időre van szüksége. Szerinte „nagyobb koncentrációra” és „karakterre” van szükség, miközben azt is hangsúlyozta, hogy ezeket a barátságos meccseket a következő nagy kihívás előkészítésére kell felhasználni.
Karpetopulosz ebből azt a következtetést vonja le, hogy a görög válogatott tele van ugyan tehetséggel, de még messze nincs kész.
A problémát szerinte nem az jelenti, hogy ne lennének ígéretes futballisták, hanem az, hogy ebből a keretből egyelőre nem áll össze egységes, megbízható csapat.
A kapitány sem volt elégedett
A Paraguay elleni meccs után maga Jovanovics is kritikus hangot ütött meg. A cikk szerint azt mondta, hogy a görögök lassúak és túlságosan egysíkúak voltak támadásban. Az egyik legfontosabb mondata így szólt: „Lassúak voltunk az átmenetekben és eléggé egyhangúak a támadások irányváltásainál. Időt veszítettünk, és kényelmet adtunk az ellenfélnek a védekezéshez.”
Karpetopulosz szerint az legalább pozitívum, hogy a kapitány sem próbálta szépíteni a látottakat. De ő maga ettől még nem lett derűlátóbb: a cikk végén azt írja, hogy majd a Magyarország elleni, keddi meccs után talán többet lehet mondani, „egyelőre csak a tanácstalanságomat tudom rögzíteni.”
A szurkolók sem kímélték a csapatot
A cikk alatti kommentek talán még élesebbek voltak, mint maga az írás. A hozzászólásokból az látszik, hogy a görög szurkolók egy része már nem egyszerűen elégedetlen, hanem kifejezetten bizalmatlan a válogatottal és a kapitánnyal szemben.
Az egyik hozzászóló szerint „a lelkesedés helyét már a bizalmatlanság vette át”, és a nagy eredményeket „tragikus teljesítmények” nullázták le. Ugyanez a kommentelő azt is írta, hogy a csapatnak „nincs stabil pszichológiája”, és hiányzik belőle „a keménység és az éhség”.
Egy másik drukker azt kifogásolta, hogy a barátságos meccsnek semmi értelme nem volt, mert „A barátságos meccsek arra valók, hogy kipróbálj dolgokat. Én abszolút semmit nem láttam, hogy kipróbált volna Jovanovics.”
Volt, aki még tovább ment, és azt írta: „Nem kezdődött semmilyen új ciklus. Ez a régi folytatása.” A kapitány is kapott rendesen: egy kommentelő szerint „Jovanovics recept a kudarcra”, egy másik pedig azt írta, hogy a nyilatkozatai „egy összezavarodott ember” benyomását keltették.
Ilyen előzmények után érkezett meg a görög válogatott Budapestre, ahol a játékosok ugyan autogramokat osztogattak és fotózkodtak a szurkolókkal, de a háttérben egyértelműen feszült a hangulat.
Felkészülési mérkőzés:
- Magyarország-Görögország, Puskás Aréna, kedd, 19.00