Ritkán jó előjel, ha egy válogatott felkészülési meccs után már a saját sajtójától is pofonokat kap, de Görögországban most pontosan ez történt. A keddi, Magyarország elleni találkozó előtt a Gazzetta publicistája, Antonisz Karpetopulosz sokatmondó címet adott írásának: válogatott zavar. Ez már önmagában elárulja, milyen hangulatban várják a görögök a budapesti meccset. A Paraguay elleni 0-1 után ugyanis nem egyszerű csalódottság érződik náluk, hanem az, hogy a görög válogatott körül valami nagyon nem áll össze.

Egy trükkös, lapos ellőtt szabadrúgással győzte le Paraguay a görög válogatottat

A görög válogatott 1-0-ra kikapott Paraguaytól

Karpetopulosz már a cikk elején világossá teszi, hogy nem sok kapaszkodót talált a látottakban. „Bevallom, nehezen tudok bármit is írni erről a válogatottról”, majd rögtön utána odaszúr egy még keményebbet: „A meccs barátságos volt, de nem értettem, miért rendezték meg.” A szerző emlékeztet rá, hogy az ilyen mérkőzések általában a kísérletezésről, új megoldások teszteléséről szólnak, ehhez képest ő ezt írta: „A barátságos meccsek általában a próbákról szólnak: én ebből nagyon keveset láttam.”

A görög publicista szerint nem egy új korszak nyitánya rajzolódott ki a pályán, hanem inkább ugyanazok a gondok, amelyeket korábban is látni lehetett.

Hiába volt néhány személyi változtatás, hiába kapott lehetőséget több játékos, a mérkőzés összképe alapján Görögország nem lett frissebb, bátrabb vagy élesebb.

Karpetopulosz azt írja, hogy a sok csere „teljesen szétverte a csapat addigi összhangját”, a bekapott gólra adott reakció pedig alig volt több néhány távoli lövésnél. Még keményebben fogalmaz, amikor azt írja: „nem volt semmiféle igazi próba, de tűz sem volt egyáltalán. Minden tompa volt. Mintha senki sem próbálkozott volna.”

A cikk szerint a csapat nemcsak formán kívül van, hanem nem is látszik, hogy mit szeretne játszani.

Ugyanaz a csapat, ugyanazokkal a gondokkal

Karpetopulosz szerint a Paraguay elleni meccsen a görög válogatott valójában nem mutatott új arcot. A cikkben úgy fogalmaz, hogy a nemzeti csapat „egyszerűen arra a válogatottra hasonlított, amelyet már láttunk a vb-selejtezőkben”. (A C csoportban a görögök Skócia és Dánia mögött mindössze a harmadik helyen végeztek, és Magyarországhoz hasonlóan nem jutottak ki a vb-re.)

A szerző szemében nem egy épülő, új energiákat kereső csapat rajzolódott ki, hanem egy olyan együttes, amely a régi hibáit cipeli tovább.

A görög újságíró szerint akadt néhány gyorsítás, néhány jobb egyéni megoldás, de ezek nem álltak össze valódi csapatteljesítménnyé. A lényeg nála az, hogy a meccs összképe nem mutatott sem irányt, sem világos fejlődést.