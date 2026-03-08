A Manchester City 3-1-es győzelmet aratott a Newcastle United ellen, az angol FA-kupa nyolcaddöntőjében, és ezzel be is jutott a kiírás következő körébe. Azonban vezéráldozattal is járt a siker, hiszen Pep Guardiola begyűjtötte idénybeli hatodik sárga lapját, vagyis kénytelen kihagyni a West Ham United elleni Premier League-mérkőzést, valamint a kupa negyeddöntőjét.

Pep Guardiola elragadtatta magát a Newcastle United ellen

Fotó: PAUL CURRIE / AFP

Guardiola miért kapott eltiltást?

A spanyol szakember az 54. percben kelt ki magából, amikor a Manchester City játékosát, Jeremie Dokut szerelte szabálytalanul Kieran Trippier, Pep Guardiola reklamálását pedig sárga lappal honorálta a bíró. Kiállítás nem történt, viszont az új szabályoknak megfelelően a hatodik büntetőlap már kétmeccses eltiltást von maga után. Ez azt jelenti, hogy a manchesteriek jövő szombaton, a spanyol menedzser nélkül kénytelenek pályára lépni a West Ham United ellen, ezt követően pedig az FA-kupa negyeddöntőjében.

Egyértelmű szabálytalanság volt Doku ellen. Nem kértem érte sárga lapot, de ez szabálytalanság. Természetesen meg fogom védeni a csapatomat

– fogalmazott az incidensről Guardiola.

🚨 Pep Guardiola has been handed a two games ban to be served against Chelsea and West Ham.



“It was a clear foul on Doku. I’m not asking for a yellow card, but it’s foul. Of course I will DEFEND my team”. pic.twitter.com/xKr9cj4xzv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2026

A Manchester City jelenleg a második helyet foglalja el a Premier League-ben, és hétpontos lemaradásból követi az Arsenalt, viszont az Ágyúsok egy bajnokival többet játszottak. Nyolc fordulóval a vége előtt minden találkozó kulcsfontosságú, ezért is lehet majd fájó, ha a West Ham United esetleg pontot csen a manchesteriektől.