A Manchester City menedzsere két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, miután a Newcastle United elleni FA-kupa találkozón a hatodik sárga lapját is megkapta a mostani idényben. Pep Guardiola így biztosan nem lehet ott a West Ham United elleni bajnokin.

A Manchester City 3-1-es győzelmet aratott a Newcastle United ellen, az angol FA-kupa nyolcaddöntőjében, és ezzel be is jutott a kiírás következő körébe. Azonban vezéráldozattal is járt a siker, hiszen Pep Guardiola begyűjtötte idénybeli hatodik sárga lapját, vagyis kénytelen kihagyni a West Ham United elleni Premier League-mérkőzést, valamint a kupa negyeddöntőjét.

Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola reacts towards the fourth official during the English English FA Cup fifth round football match between Newcastle United and Manchester City at St James' Park in Newcastle-upon-Tyne, north east England on March 7, 2026. (Photo by Paul Currie / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Pep Guardiola elragadtatta magát a Newcastle United ellen
Fotó: PAUL CURRIE / AFP

Guardiola miért kapott eltiltást?

A spanyol szakember az 54. percben kelt ki magából, amikor a Manchester City játékosát, Jeremie Dokut szerelte szabálytalanul Kieran Trippier, Pep Guardiola reklamálását pedig sárga lappal honorálta a bíró. Kiállítás nem történt, viszont az új szabályoknak megfelelően a hatodik büntetőlap már kétmeccses eltiltást von maga után. Ez azt jelenti, hogy a manchesteriek jövő szombaton, a spanyol menedzser nélkül kénytelenek pályára lépni a West Ham United ellen, ezt követően pedig az FA-kupa negyeddöntőjében.

Egyértelmű szabálytalanság volt Doku ellen. Nem kértem érte sárga lapot, de ez szabálytalanság. Természetesen meg fogom védeni a csapatomat

fogalmazott az incidensről Guardiola.

A Manchester City jelenleg a második helyet foglalja el a Premier League-ben, és hétpontos lemaradásból követi az Arsenalt, viszont az Ágyúsok egy bajnokival többet játszottak. Nyolc fordulóval a vége előtt minden találkozó kulcsfontosságú, ezért is lehet majd fájó, ha a West Ham United esetleg pontot csen a manchesteriektől.

