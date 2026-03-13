A Manchester City jelenleg a második helyen áll a Premier League tabelláján a listavezető Arsenal mögött. Pep Guardiola csapata kilenc méccsel a bajnokság vége előtt hétpontos hátrányban van.

Guardiola fél a hétvégi bajnokitól

A Manchester City szombaton a West Ham United ellen játszik a Premier League-ben. Guardiola arról beszélt, hogy Angliában a legnehezebb megnyerni a bajnokságot, de még a ponthátrány ellenére is van esélyük.

„Még mindig versenyben vagyunk, de tudjuk, ha pontokat veszítünk, akkor elbuktunk” – mondta a spanyol szakember.

A West Ham jelenleg a kiesőzónában tanyázik, a 18. helyen pontazonossággal áll a 17. Nottingham Forest mögött. A londoniak azonban a legutóbbi öt PL-meccsükből csupán egyet veszítettek el. Guardiola pedig tudja, hogy Nuno Espirito Santo csapata minden pontért meg fog küzdeni, de a City is „kétségbeesetten küzd”.

„Mindig azt mondom, hogy az utolsó 10 meccsen minden csapat küzd valamiért. A kiesés ellen, az Európa-ligáért, a Konferencia-ligáért, a Bajnokok Ligájáért vagy éppen a bajnoki címért.Ez eljesen normális” – ecsetelte Guardiola.

A Manchester Ciy szombaton 21:00-kor játszik a West Ham United ellen a Premier League 30. fordulójában.