A madridiak kettő győzelemmel jutottak tovább, és ezzel ismét kiejtették az angol bajnokot: lefújást követően Pep Guardiola – szokásához híven – sorban kezet fogott az ellenfél játékosaival, ám amikor Antonio Rüdigerhez ért, a barátságos gesztus pillanatok alatt feszültté vált.

Pep Guardiola és Antonio Rüdiger balhéja sokáig emlékezetes marad

Mi történt Guardiola és Rüdiger között?

A kézfogás ugyan megtörtént, de

egyikük sem engedte el a másikat, miközben láthatóan váltottak néhány kemény szót. A két fél nagyon közel állt egymáshoz, a helyzet pedig csak akkor csillapodott, amikor Nathan Aké és Álvaro Arbeloa közbelépett és szétválasztotta őket.

Miután eltávolodtak egymástól, visszafordulva Guardiola gúnyos módon egy puszit is küldött Rüdigernek.

March 18, 2026

A Real Madrid ezzel az elmúlt öt évben már negyedszer búcsúztatta a Cityt a Bajnokok Ligájából.

A mérkőzés után Guardiola a jövőjéről is beszélt. Az edző – akinek még egy év van hátra a szerződéséből – optimistán nyilatkozott: szerinte a csapat előtt fényes jövő áll, és jövőre visszatérnek a legrangosabb európai kupába.

Ugyanakkor nem kerülte el a kritikákat sem.

Mindenki ki akar rúgni”

– jegyezte meg ironikusan, majd hozzátette: egyszer majd eljön az a nap, amikor elköszön. Hangsúlyozta viszont, hogy hosszú távon mindig a Manchester Cityhez fog tartozni.