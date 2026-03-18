Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Mutatjuk a legfontosabb megállapításokat Orbán Viktor egri beszédéből

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 643,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -48,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 700,1 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -85,1 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Feszült jelenetek zárták a Bajnokok Ligája egyik legnagyobb rangadóját. A Manchester City és a Real Madrid összecsapása után ugyanis a kamerák egy heves szóváltást rögzítettek Pep Guardiola és Antonio Rüdiger között.

A madridiak kettő győzelemmel jutottak tovább, és ezzel ismét kiejtették az angol bajnokot:  lefújást követően Pep Guardiola – szokásához híven – sorban kezet fogott az ellenfél játékosaival, ám amikor Antonio Rüdigerhez ért, a barátságos gesztus pillanatok alatt feszültté vált.

Pep Guardiola és Antonio Rüdiger balhéja sokáig emlékezetes marad
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Mi történt Guardiola és Rüdiger között?

A kézfogás ugyan megtörtént, de

 egyikük sem engedte el a másikat, miközben láthatóan váltottak néhány kemény szót. A két fél nagyon közel állt egymáshoz, a helyzet pedig csak akkor csillapodott, amikor Nathan Aké és Álvaro Arbeloa közbelépett és szétválasztotta őket.

Miután eltávolodtak egymástól, visszafordulva Guardiola gúnyos módon egy puszit is küldött Rüdigernek.

A Real Madrid ezzel az elmúlt öt évben már negyedszer búcsúztatta a Cityt a Bajnokok Ligájából.

A mérkőzés után Guardiola a jövőjéről is beszélt. Az edző – akinek még egy év van hátra a szerződéséből – optimistán nyilatkozott: szerinte a csapat előtt fényes jövő áll, és jövőre visszatérnek a legrangosabb európai kupába.

Ugyanakkor nem kerülte el a kritikákat sem. 

Mindenki ki akar rúgni” 

– jegyezte meg ironikusan, majd hozzátette: egyszer majd eljön az a nap, amikor elköszön. Hangsúlyozta viszont, hogy hosszú távon mindig a Manchester Cityhez fog tartozni.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!