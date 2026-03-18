A madridiak kettő győzelemmel jutottak tovább, és ezzel ismét kiejtették az angol bajnokot: lefújást követően Pep Guardiola – szokásához híven – sorban kezet fogott az ellenfél játékosaival, ám amikor Antonio Rüdigerhez ért, a barátságos gesztus pillanatok alatt feszültté vált.
Mi történt Guardiola és Rüdiger között?
A kézfogás ugyan megtörtént, de
egyikük sem engedte el a másikat, miközben láthatóan váltottak néhány kemény szót. A két fél nagyon közel állt egymáshoz, a helyzet pedig csak akkor csillapodott, amikor Nathan Aké és Álvaro Arbeloa közbelépett és szétválasztotta őket.
Miután eltávolodtak egymástól, visszafordulva Guardiola gúnyos módon egy puszit is küldött Rüdigernek.
A Real Madrid ezzel az elmúlt öt évben már negyedszer búcsúztatta a Cityt a Bajnokok Ligájából.
A mérkőzés után Guardiola a jövőjéről is beszélt. Az edző – akinek még egy év van hátra a szerződéséből – optimistán nyilatkozott: szerinte a csapat előtt fényes jövő áll, és jövőre visszatérnek a legrangosabb európai kupába.
Ugyanakkor nem kerülte el a kritikákat sem.
Mindenki ki akar rúgni”
– jegyezte meg ironikusan, majd hozzátette: egyszer majd eljön az a nap, amikor elköszön. Hangsúlyozta viszont, hogy hosszú távon mindig a Manchester Cityhez fog tartozni.
