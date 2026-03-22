A listavezető ETO FC Győr Vitális Milán duplájának is köszönhetően hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát Miskolcon, a labdarúgó Fizz Liga 27. fordulójának vasárnapi játéknapján. Az ETO két nyeretlenül megvívott bajnoki után gyűjtötte be ismét a három pontot, a Kazincbarcika pedig pályaválasztóként október 3. óta nyeretlen az NB I-ben, azóta egy döntetlen mellett ez volt a 10. veresége.

Vitális (b) két gólt szerzett, a Győr 3-1-re nyert a Kazincbarcika vendégeként

Fizz Liga, 27, forduló:

Kolorcity Kazincbarcika SC - ETO FC Győr 1-3 (1-1)

Miskolc, DVTK Stadion

v: Káprály

Kazincbarcika: Kocsis - Nyíri, Rácz, Radkowski, Nagy Zs. - Schuszter (Szőke, 80.), Meszhi (Major, 80.), Kártik, Klausz (Ikoba, 64.) - Trencsényi (Smajlagic, a szünetben), Ferenczi (Baranyai, 73.)

ETO: Petrás - Tóth R. (Boldor, 90.), Csinger, Krpic, Stefulj - Njie (Miangue, 87.), Vitális - Bíró, Bumba (Bánáti, 87.), Schön (Gavric, 57.) - Benbuali (Piscsur, 90.)

gól: Klausz (11.), illetve Vitális (38., 79.), Bíró (65.)

sárga lap: Meszhi (40.), illetve Tóth R. (31.), Schön (54.)

Az első félidőben végig fölényben futballozott a győri együttes, ennek ellenére hamar hátrányba került: egy barcikai szöglet után a védőjével nagyot birkózó Klausz lőtt közelről a vendégek kapujába. A kapott gól után is végig kézben tartotta a mérkőzést az ETO, ugyanakkor sokáig nem sikerült feltörnie a hatékonyan dolgozó hazai védelmet. A félidő hajrájában aztán egy remekül kivitelezett kényszerítőt követően a válogatott kerettag Vitális került jó helyzetbe 10 méterre a kaputól, s miután egy lövőcsellel elfektette a menteni igyekvő védőt, nagy erővel a keresztléc alá bombázott.

A Győr a szünet után fordított

Fordulás után nem változott a mérkőzés képe, azaz változatlanul a vendégek futballoztak fölényben, ugyanakkor adódott lehetőség a Kazincbarcika előtt is, de a második gólt nem sikerült megszereznie. Nem úgy a győrieknek, akiknek a 75 százalékos labdabirtoklásukhoz képest talán a vártnál több időre volt szükségük ahhoz, hogy felőröljék az ellenfelet, de végül ez összejött nekik: előbb Bíró csavart szépségdíjas gólt a barcikai kapuba, majd a remekül játszó és sokat dolgozó Vitális egy támadóharmadban megszerzett labdát zúdított Kocsis kapujának jobb alsó sarkába.