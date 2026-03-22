Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Támadás? Iráni rakéták tarthatnak London felé

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 670,9 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -75,9 Ft / Gázolaj piaci ár: 729,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -114,2 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Marco Rossi válogatottjai tovább remekeltek vasárnap. Miután a Puskás-Debrecen (1-1) meccsen Lukács Dániel és Bárány Donát szerzett egy-egy gólt, a Kazincbarcika-Győr találkozón a vendégek Vitális Milán duplájával tudtak nyerni. Borbély Balázs csapata végül 3-1-re győzött, így a tabella élén maradt.

A listavezető ETO FC Győr Vitális Milán duplájának is köszönhetően hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát Miskolcon, a labdarúgó Fizz Liga 27. fordulójának vasárnapi játéknapján. Az ETO két nyeretlenül megvívott bajnoki után gyűjtötte be ismét a három pontot, a Kazincbarcika pedig pályaválasztóként október 3. óta nyeretlen az NB I-ben, azóta egy döntetlen mellett ez volt a 10. veresége.

Vitális (b) két gólt szerzett, a Győr 3-1-re nyert a Kazincbarcika vendégeként

Fizz Liga, 27, forduló:
Kolorcity Kazincbarcika SC - ETO FC Győr 1-3 (1-1)
Miskolc, DVTK Stadion
v: Káprály
Kazincbarcika: Kocsis - Nyíri, Rácz, Radkowski, Nagy Zs. - Schuszter (Szőke, 80.), Meszhi (Major, 80.), Kártik, Klausz (Ikoba, 64.) - Trencsényi (Smajlagic, a szünetben), Ferenczi (Baranyai, 73.)
ETO: Petrás - Tóth R. (Boldor, 90.), Csinger, Krpic, Stefulj - Njie (Miangue, 87.), Vitális - Bíró, Bumba (Bánáti, 87.), Schön (Gavric, 57.) - Benbuali (Piscsur, 90.)
gól: Klausz (11.), illetve Vitális (38., 79.), Bíró (65.)
sárga lap: Meszhi (40.), illetve Tóth R. (31.), Schön (54.)

Az első félidőben végig fölényben futballozott a győri együttes, ennek ellenére hamar hátrányba került: egy barcikai szöglet után a védőjével nagyot birkózó Klausz lőtt közelről a vendégek kapujába. A kapott gól után is végig kézben tartotta a mérkőzést az ETO, ugyanakkor sokáig nem sikerült feltörnie a hatékonyan dolgozó hazai védelmet. A félidő hajrájában aztán egy remekül kivitelezett kényszerítőt követően a válogatott kerettag Vitális került jó helyzetbe 10 méterre a kaputól, s miután egy lövőcsellel elfektette a menteni igyekvő védőt, nagy erővel a keresztléc alá bombázott.

A Győr a szünet után fordított

Fordulás után nem változott a mérkőzés képe, azaz változatlanul a vendégek futballoztak fölényben, ugyanakkor adódott lehetőség a Kazincbarcika előtt is, de a második gólt nem sikerült megszereznie. Nem úgy a győrieknek, akiknek a 75 százalékos labdabirtoklásukhoz képest talán a vártnál több időre volt szükségük ahhoz, hogy felőröljék az ellenfelet, de végül ez összejött nekik: előbb Bíró csavart szépségdíjas gólt a barcikai kapuba, majd a remekül játszó és sokat dolgozó Vitális egy támadóharmadban megszerzett labdát zúdított Kocsis kapujának jobb alsó sarkába.

Az ETO így végül esélyeshez méltó módon legyőzte az utolsó helyen álló riválist, ráadásul ebben az idényben harmadszor zárult 3-1-es győri sikerrel a két együttes találkozója.

A Győr 27 lejátszott meccs után 53 ponttal rendelkezik, a Ferencvárosnak 25 mérkőzése és 49 pontja van, de este még Kisvárdán vendégszerepel.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!