A listavezető ETO FC Győr Vitális Milán duplájának is köszönhetően hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát Miskolcon, a labdarúgó Fizz Liga 27. fordulójának vasárnapi játéknapján. Az ETO két nyeretlenül megvívott bajnoki után gyűjtötte be ismét a három pontot, a Kazincbarcika pedig pályaválasztóként október 3. óta nyeretlen az NB I-ben, azóta egy döntetlen mellett ez volt a 10. veresége.
Fizz Liga, 27, forduló:
Kolorcity Kazincbarcika SC - ETO FC Győr 1-3 (1-1)
Miskolc, DVTK Stadion
v: Káprály
Kazincbarcika: Kocsis - Nyíri, Rácz, Radkowski, Nagy Zs. - Schuszter (Szőke, 80.), Meszhi (Major, 80.), Kártik, Klausz (Ikoba, 64.) - Trencsényi (Smajlagic, a szünetben), Ferenczi (Baranyai, 73.)
ETO: Petrás - Tóth R. (Boldor, 90.), Csinger, Krpic, Stefulj - Njie (Miangue, 87.), Vitális - Bíró, Bumba (Bánáti, 87.), Schön (Gavric, 57.) - Benbuali (Piscsur, 90.)
gól: Klausz (11.), illetve Vitális (38., 79.), Bíró (65.)
sárga lap: Meszhi (40.), illetve Tóth R. (31.), Schön (54.)
Az első félidőben végig fölényben futballozott a győri együttes, ennek ellenére hamar hátrányba került: egy barcikai szöglet után a védőjével nagyot birkózó Klausz lőtt közelről a vendégek kapujába. A kapott gól után is végig kézben tartotta a mérkőzést az ETO, ugyanakkor sokáig nem sikerült feltörnie a hatékonyan dolgozó hazai védelmet. A félidő hajrájában aztán egy remekül kivitelezett kényszerítőt követően a válogatott kerettag Vitális került jó helyzetbe 10 méterre a kaputól, s miután egy lövőcsellel elfektette a menteni igyekvő védőt, nagy erővel a keresztléc alá bombázott.
A Győr a szünet után fordított
Fordulás után nem változott a mérkőzés képe, azaz változatlanul a vendégek futballoztak fölényben, ugyanakkor adódott lehetőség a Kazincbarcika előtt is, de a második gólt nem sikerült megszereznie. Nem úgy a győrieknek, akiknek a 75 százalékos labdabirtoklásukhoz képest talán a vártnál több időre volt szükségük ahhoz, hogy felőröljék az ellenfelet, de végül ez összejött nekik: előbb Bíró csavart szépségdíjas gólt a barcikai kapuba, majd a remekül játszó és sokat dolgozó Vitális egy támadóharmadban megszerzett labdát zúdított Kocsis kapujának jobb alsó sarkába.
Az ETO így végül esélyeshez méltó módon legyőzte az utolsó helyen álló riválist, ráadásul ebben az idényben harmadszor zárult 3-1-es győri sikerrel a két együttes találkozója.
A Győr 27 lejátszott meccs után 53 ponttal rendelkezik, a Ferencvárosnak 25 mérkőzése és 49 pontja van, de este még Kisvárdán vendégszerepel.