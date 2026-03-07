Az NB I 25. fordulójában a ZTE 2-1-re győzte le az ETO csapatát. A vereség több szempontból sem jött jókor Borbély Balázséknak, a Ferencvárosi TC ugyanis pontszámban utolérheti a Győrt a tabellán, amennyiben legyőzi a Nyíregyházát.

A Győr edzője szerint mindent beleadtak

Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség

A Győr edzője szerint mindent beleadtak

Borbély a mérkőzés utáni interjúban azt emelte ki, abban van hiányérzete, hogy az ellenfél több gólt rúgott.

„Minőségi játékosok hiányoztak tőlünk, ez nagyon hiányzott. Kellett volna még egy kis energia is, amit a hosszabbításos kupameccs vett ki belőlünk. Nem tudom kritizálni a játékosaimat, mert beleadtak mindent. Ebben ma ennyi volt, a ZTE ennyivel jobb volt” – mondta a győriek vezetőedzője.

Hozzátette, hogy az ellenfél jól védekezett, a Győr pedig próbálta leegyszerűsíteni a játékát a nehéz minőségű talajon.

Az összecsapáson Tóth Rajmund sárga lapot kapott, ezért pedig nem játszhat a következő fordulóban. Borbély úgy fogalmazott, „majd valakit találunk, aki játszik helyette”.

A következő fordulóban, jövő pénteken, a Győr az MTK csapatát fogadja.

További cikkek