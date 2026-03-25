Ilyen sztorit sem gyakran hallani a labdarúgás világából. Erling Haaland, a norvég labdarúgó-válogatott és a Manchester City támadója megvásárolta hazája történetének legdrágább könyvét, majd elajándékozta azt szülővárosa könyvtárának.

A 25 éves csatár, Erling Haaland édesapjával, Alf-Inge Haalanddal közösen vette meg Snorri Sturluson „Királyok történetei" című művét 1,3 millió norvég koronáért (nagyjából 45 millió forint) még decemberben - jelentette az NTB hírügynökség.

Haaland megvette majd elajándékozta Norvégia történetének legdrágább könyvét
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Erling Haaland elképesztő gesztusa

A sztárfutballistának ugyanakkor nem volt szándéka megtartani a kötetet, mint mondta, soha nem volt „nagy könyvolvasó". Haaland szülővárosa, Bryne könyvtárának ajándékozta a könyvet, de feltételt szabott: 

azt kértem, hogy a könyv mindig legyen nyitva, így az emberek bármikor tudnak olvasni azokról, akik az én otthonomból, Bryne-ből és Jaerenből származnak."

A város keddi közleménye szerint a támadó úgy véli, könnyebb úgy olvasásra buzdítani az embereket, ha magukra ismernek azokban, akikről olvasnak – írja az MTI.

„Én a saját álmomat élem, de ez sajnos nagyon keveseknek adatik meg. Láttam, hogy a könyvek lehetővé teszik sok ember számára az álmodozást és azt, hogy megvalósítsák az álmaikat" – tette hozzá Haaland.

A település közleménye szerint a következő tanévben a könyv „főszereplője" lesz a város iskolái között sorra kerülő olvasási versenynek, amelynek győztese az oslói Ullevaal Stadionban élőben tekintheti meg a norvég válogatott és Haaland egyik mérkőzését.

