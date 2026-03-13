A vasárnapi barcelonai elnökválasztás előtt a jelöltek kiemelt figyelmet fordítanak a szurkolók támogatásának elnyerésére. Victor Font és a regnáló elnök, Joan Laporta környezetéből is olyan jelzések érkeztek, amelyek szerint a klub hosszabb távon ismét a nemzetközi elit meghatározó szereplőjévé kíván válni. Font stábja több alkalommal is felvetette Erling Haaland és az Atlético Madrid támadója, Julián Álvarez nevét, mint olyan játékosokat, akik egy új sportprojekt központi alakjai lehetnének. Az elképzelés szerint egy világsztár érkezése nemcsak a pályán, hanem a klub kereskedelmi bevételeiben is érezhető hatást hozhatna.

Igazi átigazolási szenzáció lenne, ha Haaland (b) a Barcelonához igazolna

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Haaland a Barcában? Az ügynök óvatosan nyilatkozott

A Manchester City és a játékos menedzsmentje ugyanakkor igyekezett lehűteni a találgatásokat. Rafaela Pimenta, Haaland ügynöke több spanyol médiumnak is hangsúlyozta, hogy jelenleg nincs napirenden a norvég támadó klubváltása.

Pimenta kiemelte, hogy ügyfele hosszú távú szerződéssel rendelkezik a Manchester Citynél, és elégedett a jelenlegi szakmai környezettel. A futballvilágban ugyanakkor gyakori, hogy az ilyen nyilatkozatok a tárgyalási folyamat természetes részei, ezért a spekulációk teljesen nem tűntek el.

A pénzügyi háttér szerepe

A Barcelona az elmúlt években komoly pénzügyi kihívásokkal nézett szembe, ami jelentősen korlátozta az átigazolási mozgásterét. A klub ugyanakkor új kereskedelmi megállapodásokkal és a Camp Nou felújításával igyekszik stabilabb gazdasági alapokat teremteni.

A Nike-val kötött hosszú távú szponzori szerződés például jelentős bevételt biztosíthat a következő években, ami idővel nagyobb mozgásteret adhat a klubnak a játékospiacon. Egyes elemzők szerint ez akár a világsztár-igazolások lehetőségét is újra napirendre helyezheti.

A Manchester City körüli bizonytalanság

A nemzetközi futballpiacot jelenleg a Manchester City ellen folyó pénzügyi szabályszegési eljárás is befolyásolja. Bár az ügy kimenetele továbbra is bizonytalan, az eljárás mégis hatással van a klub jövőjével kapcsolatos találgatásokra.

Ha a Cityt súlyos szankciók érnék, az akár a játékoskeret stabilitását is befolyásolhatná, ami a piac más szereplői számára is új lehetőségeket teremthetne.

Realitás és várakozások

Szakértők szerint rövid távon kevés esély mutatkozik arra, hogy Haaland klubot váltson. A norvég csatár kiemelkedő fizetése és a Barcelona jelenlegi pénzügyi keretei jelentős akadályt jelentenek, miközben a La Liga szigorú gazdasági szabályai is korlátozzák a klub mozgásterét.