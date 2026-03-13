Kezdjük a közelmúlt eseményeivel, március első hétvégéjén ausztrál tüntetők ostrom alá vették az iráni női labdarúgókat szállító buszt, miközben egyre hangosabbak a kormányhoz intézett felhívások, hogy védjék meg a nőket. Körülbelül 50 tüntető, közülük néhányan speciális iráni zászlókat lengetve, körülvette a buszt, amikor az vasárnap este elhagyta a Gold Coast stadionját. Az iráni oroszlán és nap (Shir-o-Khorshid) zászlót az 1979-es iszlám forradalom előtt használták, és a tüntetők a jelenlegi rezsim elleni ellenállás szimbólumaként használják. A női csapat visszatér a jelenleg háború sújtotta Iránba, miután 2-0-s vereséget szenvedett a Fülöp-szigetek ellen. Ez az eredmény véget vetett az Ázsiai Női Kupa kalandjuknak, amelyet az első meccsükkel kapcsolatban az iráni himnusz éneklésének megtagadása után viták öveztek. Penny Wong külügyminiszter kijelentette, hogy Ausztrália „szolidaritást vállal” az iráni női labdarúgó-csapattal, mivel attól tartanak, hogy a nők börtönbe kerülhetnek vagy megölhetik őket, amint visszatérnek hazájukba.

A háború pusztítása a sportot is utolérte

Fotó: MAJID / Middle East Images

A háború a sport világába is betört?

A női csapat a szombat esti mérkőzés előtt tisztelgett és elénekelték az iráni himnuszt, miután nemzetközi felháborodást váltott ki, hogy egy korábbi mérkőzésen nem tették meg ezt. A Change.org oldalon indított petícióban sürgős védelmet követelnek azoknak a nőknek, akik „lehetetlen helyzetben” vannak: vagy visszatérnek egy háborús övezetbe, ahol „árulóknak” tartják majd őket, vagy ha maradnak, veszélybe sodorják az otthon maradt családtagjaikat. „Ezek az aggodalmak sürgetőek és komolyan veendők. A nyitómérkőzésen a csapat tagjai állítólag csendben maradtak az iráni himnusz alatt” – áll a petícióban. „Hiteles jelentések szerint aggodalmak merültek fel azzal kapcsolatban is, hogy a delegációban a rezsimmel kapcsolatban álló személyek is vannak, a játékosok nem mozoghatnak szabadon, és kommunikációjukat is korlátozzák.”

A petíció arra kéri Ausztráliát, biztosítsa, hogy minden játékos, aki védelmet szeretne kérni, azt biztonságosan, magánjelleggel és a rezsimmel kapcsolatban álló tisztviselők beavatkozása nélkül tehesse meg. „Ausztrália rendezi ezt a tornát. Ez nemcsak logisztikai, hanem erkölcsi felelősséggel is jár” – figyelmeztetnek az aláírók. „Ezeket a játékosokat nem szabad visszaengedni a veszélybe azért, mert nyilvánosan megmutatták lelkiismeretüket, méltóságukat vagy félelmüket.” Penny Wong külügyminiszter az ABC Insiders című műsorában elmondta, hogy „szolidaritást vállal” az iráni férfiakkal és nőkkel. A csapat már elvesztette egyik válogatott játékosát, a 27 éves Zahra Azadpourt, akit januárban lelőttek az Iszlám Köztársaság erői, miközben Karadzsban tüntetett. Egy másik, 23 éves női labdarúgó-játékvezető, Sabha Rashtian is meghalt, amikor Iszfahánban tüntetett.