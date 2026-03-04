A hét folyamán felröppent a nemzetközi sajtóban, hogy az iráni fociválogatott legnagyobb sztárja, Mehdi Taremi kész fegyvert ragadni, hogy harcoljon hazájáért. Az Olympiakosz támadóját az Iráni Labdarúgó Szövetség szerette volna meggyőzni, hogy inkább maradjon Görögországban és ne menjen a háborúba.

Mégsem megy háborúba?

Taremi menedzsere most a közösségi médiában arról számolt be, ügyfele nem megy háborúba. Sőt, kategorikusan tagadta az információkat.

„Az elmúlt órákban néhány olyan kijelentés látott napvilágot, amelyeket Mehdi Tareminek tulajdonítottak, de ezek nem tükrözik a valóságot. A játékos teljes mértékben az athéni feladataira és szakmai pályafutására koncentrál elszántan és elkötelezetten” - olvasható Federico Pastorello Instagram posztjában.

Az olasz menedzser ugyanakkor felelősségteljes információközlésre szólította fel a sajtót.

„Egy ilyen kényes időszakban fontos elkerülni a kontextusból kiragadott következtetéseket és a pontatlan rekonstrukciókat. Bízunk mindenki felelősségérzetében és az egymás iránti tisztelettartásban” - írta.

Taremi ebben a szezonban 16 meccsen 10 gólt szerzett az Olympiakoszban és jó eséllyel pályázik a gólkirályi címre. Az Olympiakosz 53 ponttal, holtversenyben áll a tabella élén a Varga Barnabást is soraiban tudó AEK Athénnal.

