A Budapest Honvéd gólnélküli első félidőt követően Medgyes Zoltán és Zuigéber Ákos góljaink köszönhetően nyert Békéscsabán.

A Budapest Honvéd egyre közelebb az NB I-es visszajutáshoz

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A Honvéd-szurkolók remek hangulatot csináltak Békéscsabán, azonban a második a játékrész közepén egy négyfős egészségügyi csapat sietett hozzájuk. A Magyar Nemzet azt írja, hogy a tábor egyik tagja megsérült, miután az első kispesti gólt ünnepelve átesett a kerítésen. Helyi beszámolók szerint a kispesti szurkolót az ápolást követően kórházba szállították.

A lila-fehérek a legutóbbi hét hazai bajnokijuk közül csak egyet nyertek meg, míg a kispestiek október közepe óta veretlenek idegenben. A Budapest Honvéd ezzel a győzelemmel továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát a másodosztályban, és miután a harmadik helyen álló Kecskemét egygólos vereséget szenvedett Ajkán, már 12 pontos előnye van a feljutásért folytatott harcban.

Az ajkai vezetőség hétközben elköszönt Csábi József vezetőedzőtől, ideiglenesen pedig Gaál Bálint felel a szakmai munka irányításáért. A korábbi másodedzővel nyertek is a zöld-fehérek, ráadásul a harmadik Kecskemét otthonában.

A Videoton FC Fehérvár sorozatban öt győzelem után pontokat veszített, mert Tiszakécskén 1-1-es döntetlent játszott, a veretlenségi sorozata így is hat kör óta tart.

Merkantil Bank Liga NB II, 22. forduló:

Békéscsaba 1912 Előre-Budapest Honvéd FC 0-2 (0-0)

gólszerzők: Medgyes Z. (52.), Zuigéber (82.)

Kecskeméti TE-FC Ajka 0-1 (0-0)

gólszerző: Mohos (83.)

Tiszakécskei LC-Videoton FC Fehérvár 1-1 (0-1)

gólszerzők: Visinka (51.), illetve Murka (28.)

HR-Rent Kozármisleny - BVSC-Zugló 0-3 (0-2)

gólszerzők: Dénes (6.), Törőcsik (39.), Bolla G. (89.)

Aqvital FC Csákvár-Szentlőrinc 2-2 (1-1)

gólszerzők: Farkas A. (12.), Mondovics (68.), illetve Szolgai (17.), Sarkadi (82.)

Karcagi SC-Budafoki MTE 3-2 (0-1)

gólszerzők: Kohut (80.), Fekete O. (83.), Kovalovszki (86.), illetve Stumpf (37.), Bukta (92.)