A Budapest Honvéd gólnélküli első félidőt követően Medgyes Zoltán és Zuigéber Ákos góljaink köszönhetően nyert Békéscsabán.
A Honvéd-szurkolók remek hangulatot csináltak Békéscsabán, azonban a második a játékrész közepén egy négyfős egészségügyi csapat sietett hozzájuk. A Magyar Nemzet azt írja, hogy a tábor egyik tagja megsérült, miután az első kispesti gólt ünnepelve átesett a kerítésen. Helyi beszámolók szerint a kispesti szurkolót az ápolást követően kórházba szállították.
A Honvéd egyre közelebb az NB I-hez
A lila-fehérek a legutóbbi hét hazai bajnokijuk közül csak egyet nyertek meg, míg a kispestiek október közepe óta veretlenek idegenben. A Budapest Honvéd ezzel a győzelemmel továbbra is magabiztosan vezeti a tabellát a másodosztályban, és miután a harmadik helyen álló Kecskemét egygólos vereséget szenvedett Ajkán, már 12 pontos előnye van a feljutásért folytatott harcban.
Az ajkai vezetőség hétközben elköszönt Csábi József vezetőedzőtől, ideiglenesen pedig Gaál Bálint felel a szakmai munka irányításáért. A korábbi másodedzővel nyertek is a zöld-fehérek, ráadásul a harmadik Kecskemét otthonában.
A Videoton FC Fehérvár sorozatban öt győzelem után pontokat veszített, mert Tiszakécskén 1-1-es döntetlent játszott, a veretlenségi sorozata így is hat kör óta tart.
Merkantil Bank Liga NB II, 22. forduló:
Békéscsaba 1912 Előre-Budapest Honvéd FC 0-2 (0-0)
gólszerzők: Medgyes Z. (52.), Zuigéber (82.)
Kecskeméti TE-FC Ajka 0-1 (0-0)
gólszerző: Mohos (83.)
Tiszakécskei LC-Videoton FC Fehérvár 1-1 (0-1)
gólszerzők: Visinka (51.), illetve Murka (28.)
HR-Rent Kozármisleny - BVSC-Zugló 0-3 (0-2)
gólszerzők: Dénes (6.), Törőcsik (39.), Bolla G. (89.)
Aqvital FC Csákvár-Szentlőrinc 2-2 (1-1)
gólszerzők: Farkas A. (12.), Mondovics (68.), illetve Szolgai (17.), Sarkadi (82.)
Karcagi SC-Budafoki MTE 3-2 (0-1)
gólszerzők: Kohut (80.), Fekete O. (83.), Kovalovszki (86.), illetve Stumpf (37.), Bukta (92.)
- kapcsolódó cikkek: