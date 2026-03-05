A Budapest Honvéd remek formában várhatta a kupatalálkozót. Feczkó Tamás együttese magabiztosan vezet a másodosztályban, és nagyon úgy tűnik, hogy a következő szezontól ismét az NB I-ben fog szerepelni.
A kispestiek idén hat meccset játszottak, ebből ötöt megnyertek, egyszer játszottak csak döntetlent, minden sorozatot figyelembe véve pedig már 12 meccs óta veretlenek.
A Honvéd eltüntette az osztálykülönbséget
A Diósgyőr teljesen ellentétes utat jár be, mint a Honvéd. Vladimir Radenkovics csapata a tavaszi szezonban csak egy NB I-es meccset nyert, a tabellán pedig már 11. kieső helyen tanyázik a DVTK. Ráadásul a miskolciak a hétvégén a 10. MTK otthonában játszanak majd a kiesés szempontjából „hatpontos” rangadót, így kérdéses volt, hogy mennyit tesznek majd bele a kispesti összecsapásba.
A Honvéd kezdte aktívabban a meccset, és már az első perctől kezdve nekirontott a Diósgyőrnek. Az első félidő elején a kispestieknek volt pár veszélyes lövése, de Megyeri Gábor, a diósgyőriek kapusa ezeket hárítani tudta. A folytatásban is a Honvéd volt aktívabb, ziccert azonban nem tudott kidolgozni a fővárosi csapat, így az első játékrész gólnélküli döntetlennel zárult.
A második félidőben valamivel kiegyenlítettebb volt a játék, a színvonal azonban visszaesett. A találkozó első komolyabb helyzetére a 64. percig kellett várni. Ekkor a korábbi magyar válogatott Hangya Szilveszter tálalt remek labdát Szamosi Ádám elé, akinek a közeli lövését védeni tudta a Honvéd kapusa. A kispestiek azonban visszaszerezték a labdát és egy bal oldali beadást követően Szamosi elé került a labda, aki lekészítette azt a felfutó Gyurcsó Ádámnak, a 20-szoros válogatott támadó pedig hat méterről a kapuba helyezett (1-0).
Érdekesség, hogy a gólpasszt jegyző, 19 éves Szamosi Ádám külföldi klubok érdeklődését is felkeltette. A Nemzeti Sport értesülése szerint a Honvéd támadójának játékát a Serie A-ban szereplő Cremonese megfigyelője is a Bozsik Aréna lelátójáról tekintette meg.
A bekapott gól után a Diósgyőr átvette a játék irányítását, ment előre az egyenlítésért, de érdemi helyzetet nem tudott kidolgozni a Honvéd kapuja előtt, Dúzs Gellértnek gyakorlatilag nem kellett védést bemutatnia a meccsen.
A Honvéd ezzel kiejtette a Diósgyőrt és egyedüli másodosztályú csapatként bejutott a legjobb négy közé a Magyar Kupában, az elődöntőben pedig a Zalaegerszeg lesz az ellenfele, míg a másik ágon a bajnoki címvédő Ferencváros a jelenleg NB I-es listavezető Győrrel csap össze.
Az elődöntő játéknapja április 22., míg a döntő május 9-én a Puskás Arénában lesz.
Magyar Kupa, negyeddöntő:
Budapest Honvéd FC-Diósgyőri VTK 1-0 (0-0)
Bozsik Aréna, 3934 néző, v.: Csonka
Honvéd: Dúzs – Szabó A., Baki, Csontos – Pauljevic (Csonka, 79.), Szamosi, Pekár (Kállai, 69.), Hangya – Gyurcsó (Kántor, 79.), Pinte (Varga K., 86.), Medgyes (Zuigeber, 69.)
DVTK: Megyeri G. – Szakos, Bárdos, Tamás M., Bokros – Holdampf (Bényei, 81.), A. Keita (Esiti, 69.) – Sajbán M. (Babos, 75.), Roguljic (Ambrose, 75.), Pető (Varga Z., 69.) – Colley
gólszerző: Gyurcsó (64.)
sárga lap: Pauljevic (25.), Szamosi (27.), Baki (47.), Kállai (82.), illetve Tamás M. (71.)
