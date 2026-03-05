A Budapest Honvéd remek formában várhatta a kupatalálkozót. Feczkó Tamás együttese magabiztosan vezet a másodosztályban, és nagyon úgy tűnik, hogy a következő szezontól ismét az NB I-ben fog szerepelni.

A Budapest Honvéd egyre közelebb a feljutáshoz

Fotó: honvedfc.hu

A kispestiek idén hat meccset játszottak, ebből ötöt megnyertek, egyszer játszottak csak döntetlent, minden sorozatot figyelembe véve pedig már 12 meccs óta veretlenek.

A Honvéd eltüntette az osztálykülönbséget

A Diósgyőr teljesen ellentétes utat jár be, mint a Honvéd. Vladimir Radenkovics csapata a tavaszi szezonban csak egy NB I-es meccset nyert, a tabellán pedig már 11. kieső helyen tanyázik a DVTK. Ráadásul a miskolciak a hétvégén a 10. MTK otthonában játszanak majd a kiesés szempontjából „hatpontos” rangadót, így kérdéses volt, hogy mennyit tesznek majd bele a kispesti összecsapásba.

A Honvéd kezdte aktívabban a meccset, és már az első perctől kezdve nekirontott a Diósgyőrnek. Az első félidő elején a kispestieknek volt pár veszélyes lövése, de Megyeri Gábor, a diósgyőriek kapusa ezeket hárítani tudta. A folytatásban is a Honvéd volt aktívabb, ziccert azonban nem tudott kidolgozni a fővárosi csapat, így az első játékrész gólnélküli döntetlennel zárult.

Az első félidőben egyáltalán nem érződött az osztálykülönbség a két csapat között

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI

A második félidőben valamivel kiegyenlítettebb volt a játék, a színvonal azonban visszaesett. A találkozó első komolyabb helyzetére a 64. percig kellett várni. Ekkor a korábbi magyar válogatott Hangya Szilveszter tálalt remek labdát Szamosi Ádám elé, akinek a közeli lövését védeni tudta a Honvéd kapusa. A kispestiek azonban visszaszerezték a labdát és egy bal oldali beadást követően Szamosi elé került a labda, aki lekészítette azt a felfutó Gyurcsó Ádámnak, a 20-szoros válogatott támadó pedig hat méterről a kapuba helyezett (1-0).

Érdekesség, hogy a gólpasszt jegyző, 19 éves Szamosi Ádám külföldi klubok érdeklődését is felkeltette. A Nemzeti Sport értesülése szerint a Honvéd támadójának játékát a Serie A-ban szereplő Cremonese megfigyelője is a Bozsik Aréna lelátójáról tekintette meg.

A bekapott gól után a Diósgyőr átvette a játék irányítását, ment előre az egyenlítésért, de érdemi helyzetet nem tudott kidolgozni a Honvéd kapuja előtt, Dúzs Gellértnek gyakorlatilag nem kellett védést bemutatnia a meccsen.