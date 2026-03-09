Live
Mindhárom pontot elvitték a Bozsik Stadionól. A labdarúgó NB II 21. fordulójának hétfő esti mérkőzésén a Kecskemét 1-0-s győzelmet aratott a kupaelődöntős Honvéd ellen.

Rangadóval zárult a labdarúgó NB II 21. fordulója, hiszen hétfő este a listavezető Honvéd a harmadik helyezett Kecskemétet fogadta. A kispestiek nem akármilyen bravúron vannak túl, hiszen a Diósgyőr legyőzésével bejutottak a Magyar Kupa elődöntőjébe, míg a bajnokságban október óta nem talált legyőzőre.

Október óta először kapott ki a Honvéd
Fotó: Budapest Honvéd FC/Facebook

A Honvéd korábbi játékosa okozta a csapat vesztét

A gól nélküli első félidő után sokáig úgy tűnt, hogy marad is a döntetlen, majd Eördögh András, a korábbi Honvéd-nevelés egy pazar gólpasszt adott a pálya jobb oldalán, Kovács Barnabás pedig be is vette a hazaiak kapuját. Ezt követően Feczkó Tamás csapata még többet próbálkozott, de nem járt sikerrel, így október óta először szenvedett vereséget az NB II-ben.

Pinte Patrik még a lefújás előtt kiosztott egy nagyon csúnya belépőt, amiért a kispadon ülők egyből egymásnak estek, a játékvezető több piros lapot is felmutatott a stábtagoknak. A Honvéd vereségével a Vasas két pontra csökkentette a távolságot az élen, de a fővárosiaknak így is tetemes az előnyük az üldözőkkel szemben.

