Március 9-én, a labdarúgó NB II 21. fordulójában a Honvéd régóta fennálló veretlenségi sorozata megszűnt, miután a kispesti együttes hazai környezetben szenvedett vereséget a Kecskemét ellen. A rangadó utolsó perceiben elszabadultak az indulatok, amikor a hazaiak játékosa, Pinte Patrik bemutatott egy brutális becsúszást, majd a tömegjelenet közepén széttépte a saját mezét, és azzal reklamált a játékvezetőnek.

A Honvéd szélsője, Pinte Patrik talán elfelejtette a közvetítést

Komoly büntetéseket kapott a Honvéd

Pinte megmozdulására a találkozót követően derült fény, s a Honvéd alapembere hiába kért hivatalosan is elnézést, az MLSZ már nem volt vele ennyire elnéző, s 2 mérkőzésre szóló eltiltással sújtotta. Vezetőedzője, Feczkó Tamás a mérkőzés után, élőben borult ki a játékvezetésre, ő sem úszta meg eltiltás nélkül.

Feczkó Tamás (Budapest Honvéd FC) sportszakember a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 3 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott − olvasható a határozatban.

Mindez azt jelenti, hogy a Honvéd a Karcag, a Tiszakécske, valamint a Kozármisleny elleni bajnokikon biztosan nem számíthat vezetőedzőjére, és annak fényében, hogy a Vasast már csak négy pont választja el a listavezetőtől, ezek a bajnokik nagyon nehéznek ígérkeznek.