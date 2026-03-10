A labdarúgó NB II 21. fordulójának utolsó mérkőzésén a listavezető Honvéd kisebb meglepetésre 1-0-ra kikapott a feljutásért küzdő Kecskeméttől, így a kispestiek október óta tartó veretlenségi sorozata lezárult. A rangadót egyetlen gól döntötte el, a lefújást megelőzően pedig elszabadultak az indulatok, amikor a hazaiak szélsője, Pinte Patrik szabálytalanul szerelte a vendégek játékosát.

A Honvéd szélsője, Pinte Patrik talán megfeledkezett a közvetítésről

Fotó: Budapest Honvéd FC/Youtube

Szokatlan trükkel próbálkozott a Honvéd alapembere

Feczkó Tamás élőben, nyíltan kritizálta a találkozó játékvezetőjét, Zierkelbach Pétert, aki szerinte nem mérkőzést, hanem bajnokságot befolyásoló hibát vétett a Kecskemét mindent eldöntő gólja előtt.

Szörnyű, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek a pályán – én ilyen alattomos dolgokat életemben nem láttam még

– fogalmazott a Honvéd trénere, majd hozzátette, nem lehet véletlen, hogy ennyi ütést nem vesznek észre. Viszont történt még valami, ami elkerülte a játékvezető figyelmét, ezt pedig a kispestiek játékosa, a lefújást előtti tömegjelenetet kirobbantó Pinte Patrik szolgáltatta.

A 29 éves szélső bemutatott egy súlyos szabálytalanságot, majd a tömegjelenet után megtépte a mezét, hogy ezzel reklamáljon a bírónak.

Zierkelbach sárga lapot mutatott fel a durva belépőért, egyedül Kállai Kevint állította ki a játékosok közül, Pinte megúszta, de ez annak is köszönhető, hogy az NB II-ben nincs videóbíró. Feczkó csapatának mondhatni belefért a vereség, hiszen még így is vezeti a bajnokságot a Vasas előtt, azonban már csak kettő pont a különbség.