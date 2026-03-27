Rendkívüli

Lebukott Macron sunyi terve – olyan kijózanító taslit kapott, hogy csak lesett

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 691,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -96,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 788,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -173,9 Ft

Hatalmasat bukott Írország a világbajnoki pótselejtezőn. Az ír labdarúgó-válogatott tizenegyespárbajban maradt alul Csehországgal szemben, így biztosan nem lesz ott a 2026-os világbajnokságon. A vesztes csapatnál sportszerűtlenség miatt háborognak, ráadásul a csereként pályára küldött sztárjuk is azonnal megsérült.

Az írek szerint a cseh drukkerek sportszerűtlen eszközökkel zavarták meg a tizenegyespárbajt, ezért vizsgálatot követelnek. A győztes csapat szurkolói egy hangos szirénával próbálták megzavarni az ellenfél játékosait minden egyes büntető előtt, ez pedig mélységesen felháborította az ír együttes szimpatizánsait. A prágai mérkőzésen ráadásul egy másik veszteség is érte Heimir Hallgrímsson vezetőedzőt, csereként beküldött támadó középpályását, a magyar származású Sammie Szmodicsot nem sokkal később kényszerűségből le kellett hoznia a pályáról.

Az ír válogatott játékosa, Sammie Szmodics megsérült
Fotó: x.com/TouchlineX/

Mi történt az ír válogatott cserejátékosával?

Szmodics a 115. percben állt be Jayson Molumby helyére, de egy durva ütközés után egy perc múlva elterült a pályán – amikor felugrott fejelni, az ellenfél egyik játékosa gyakorlatilag leütötte. Az ír orvosi stáb azonnal a pályára rohant, hogy ellátást nyújtson a sérült sztárnak, aki eszméletlenül feküdt a földön. 

Négy percig állt a játék, miközben Szmodicsot az orvosi személyzet vette körül, majd a 30 éves középpályást végül hordágyon kellett levinni a pályáról. 

A Derby County csapatában kölcsönben szereplő futballistát azonnal kórházba szállították, a hírek szerint egy óra elteltével tért magához, éjszakára azonban megfigyelés céljából nem engedték haza.

A továbbjutást kiharcoló cseh válogatott a következő körben Dániával találkozik a vb-részvételért, míg az írek számára folytatódik a hosszú várakozás: legutóbb 2002-ben szerepeltek világbajnokságon.

  • Kapcsolódó cikkek
A Real sztárja varázsolt a vb-pótselejtezőn, kiejtette a románokat
Váratlan döntést hozott a szövetségi kapitány, hazaküldték a Liverpool focistáját
Varga Barnabás riválisa fegyvert ragadna, soha nem látott káosz fenyegeti a vb-t

 

