Az írek szerint a cseh drukkerek sportszerűtlen eszközökkel zavarták meg a tizenegyespárbajt, ezért vizsgálatot követelnek. A győztes csapat szurkolói egy hangos szirénával próbálták megzavarni az ellenfél játékosait minden egyes büntető előtt, ez pedig mélységesen felháborította az ír együttes szimpatizánsait. A prágai mérkőzésen ráadásul egy másik veszteség is érte Heimir Hallgrímsson vezetőedzőt, csereként beküldött támadó középpályását, a magyar származású Sammie Szmodicsot nem sokkal később kényszerűségből le kellett hoznia a pályáról.

Fotó: x.com/TouchlineX/

Mi történt az ír válogatott cserejátékosával?

Szmodics a 115. percben állt be Jayson Molumby helyére, de egy durva ütközés után egy perc múlva elterült a pályán – amikor felugrott fejelni, az ellenfél egyik játékosa gyakorlatilag leütötte. Az ír orvosi stáb azonnal a pályára rohant, hogy ellátást nyújtson a sérült sztárnak, aki eszméletlenül feküdt a földön.

Négy percig állt a játék, miközben Szmodicsot az orvosi személyzet vette körül, majd a 30 éves középpályást végül hordágyon kellett levinni a pályáról.

A Derby County csapatában kölcsönben szereplő futballistát azonnal kórházba szállították, a hírek szerint egy óra elteltével tért magához, éjszakára azonban megfigyelés céljából nem engedték haza.

Championship star Sammie Szmodics remained unconscious for over an hour after he clashed with a Czech player just 1 minute after coming on for Ireland tonight. He regained consciousness in the hospital, however his current state is completely unknown. A horrid thing to happen... pic.twitter.com/6RPN8tg0c0 — Football Away Days (@AwayDaysFB) March 26, 2026

A továbbjutást kiharcoló cseh válogatott a következő körben Dániával találkozik a vb-részvételért, míg az írek számára folytatódik a hosszú várakozás: legutóbb 2002-ben szerepeltek világbajnokságon.