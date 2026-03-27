Lebukott Macron sunyi terve – olyan kijózanító taslit kapott, hogy csak lesett

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Botrányos jelenetek árnyékolták be az ír válogatott világbajnoki pótselejtezős búcsúját? Az ír szurkolók szerint a cseh drukkerek sportszerűtlen eszközökkel zavarták meg a tizenegyespárbajt, ezért vizsgálatot követelnek.

Az ír csapat álma, hogy ott legyen a világbajnokságon, Prágában foszlott szerte.

Nem csak az ír játékosok, a szurkolók is nehezen viselik a búcsút
Fotó: fai.ie/national-teams/

Miért sírnak az írek?

Heimir Hallgrímsson együttese ugyanis remekül kezdte a mérkőzést, és már 23 perc után 2–0-s előnyben volt – az első gólt Troy Parrott szerezte büntetőből. A hazaiak azonban nem adták fel: Patrik Schick és az új csapatkapitány, Ladislav Krejci találataival sikerült kiegyenlíteniük, így hosszabbítás következett.

A ráadásban egyik csapat sem tudta eldönteni a továbbjutást, így tizenegyesek döntöttek. 

A párbaj során azonban a hazai pálya előnye nem csak a hangulatban mutatkozott meg: az ír szurkolók szerint a cseh drukkerek egy hangos szirénával próbálták megzavarni az ellenfél játékosait minden egyes büntető előtt.

Az ír rúgók közül Alan Browne és Finn Azaz is hibázott – lövéseiket Matej Kovar hárította, aki ezzel jóvátette korábbi öngólját. A cseh kapus teljesítménye kulcsfontosságúnak bizonyult, miközben a hazaiak szinte hibátlanul értékesítették saját tizenegyeseiket, csupán Mojmir Chytil rontott.

A mérkőzés után az ír szurkolók felháborodása azonnal megjelent a közösségi médiában. 

Többen csalást emlegettek, és vizsgálatot követeltek az eset miatt. Egy hozzászóló szerint „a csehek kivártak a rúgások előtt, majd szirénát játszottak be, hogy megzavarják az ír játékosokat”. Mások „szégyenteljesnek” nevezték a történteket, és felszólították az UEFA-t, hogy indítsanak vizsgálatot.

A cseh válogatott végül kiharcolta a továbbjutást, és a következő körben Dániával találkozik a világbajnoki részvételért. Az írek számára viszont tovább folytatódik a hosszú várakozás: legutóbb 2002-ben szerepeltek világbajnokságon, és most ismét lemaradnak a tornáról, hiába jutottak tovább a magyar válogatott elleni drámai sikerrel. 

