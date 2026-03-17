Az iráni sportminiszter múlt szerdán arról beszélt, az Egyesült Államok és Izrael által indított háború miatt kizárt, hogy hazája válogatottja ott legyen a vb-n.

Irán válogatottja nincs könnyű helyzetben

Irán mégis ott lehet a világbajnokságon?

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy Irán labdarúgóit szívesen látják a vb-n, ugyanakkor megjegyezte, hogy „az életük megóvása és a biztonságuk érdekében" talán nem lenne helyénvaló, ha az Egyesült Államokban játszanának.

Mivel Trump elnök egyértelműen kijelentette, hogy nem tudja garantálni az iráni válogatott biztonságát, természetesen nem utazunk Amerikába"

- fogalmazott Mehdi Taj, az iráni szövetség elnöke, Irán mexikói nagykövetségének X-oldalán közzétett bejegyzésében,

hozzátéve, tárgyalnak a FIFA-val arról, hogy Mexikóban játszhassanak.

Iranian football president Mehdi Taj was quoted as saying that the country is “currently negotiating” with the world football federation (FIFA) to move all World Cup games involving Iranian players to Mexico.



Az Egyesült Államok, valamint Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, a légicsapásokban meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ázsiai ország legfőbb politikai és vallási vezetője – írja az MTI.

A június 11-én kezdődő 48 csapatos tornán, melynek az Egyesült Államok és Mexikó mellett Kanada lesz a házigazdája, az irániak a sorsolás alapján Új-Zéland és Belgium nemzeti csapatával Los Angelesben, az egyiptomi együttessel pedig Seattle-ben játszanának.