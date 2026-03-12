Irán eredetileg a G csoportban szerepelt volna Új-Zéland, Belgium és Egyiptom társaságában, miután az ázsiai szövetség egyik közvetlen kijutójaként kvalifikálta magát a világbajnokságra.

Irán nem lesz ott a vb-n?

Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

Ki ugorhat Irán helyére a foci-vb-n?

A régióban zajló háborús konfliktus és a politikai feszültség azonban teljesen bizonytalanná tette a részvételüket.

Ha Irán valóban visszalép, a FIFA-nak gyors döntést kell hoznia, hiszen a fennmaradó helyekről döntő pótselejtezők már a hónap végén esedékesek. A bizonytalanságot tovább növeli, hogy a térségben zajló harcok ezeknek a mérkőzéseknek a lebonyolítását is megnehezíthetik.

A jelenlegi menetrend szerint Irak március 31-én Mexikóban, Monterreyben játszana interkontinentális pótselejtezőt, amelynek győztese a világbajnokság I csoportjába kerülne Franciaország, Norvégia és Szenegál mellé. Irak ellenfele a Suriname és Bolívia mérkőzés győztese lenne.

Az iraki szövetség azonban már kérte a találkozó elhalasztását, mivel a háborús helyzet miatt a csapat nem tudja repülővel elhagyni az országot. A játékosoknak akár húszórás buszúttal kellene eljutniuk Törökországba vagy egy másik szomszédos országba, ahonnan tovább utazhatnának Mexikóba.

A kialakult helyzet miatt több lehetséges forgatókönyv is felmerült. Az egyik szerint Irak közvetlenül átvehetné Irán helyét a G csoportban, miközben Suriname és Bolívia egymás között dönthetné el, ki jut az I csoportba. Egy másik opció alapján Irak automatikusan továbbjutna a pótselejtezőből, és a Egyesült Arab Emírségek lépne be az interkontinentális selejtezőbe.

Utóbbi válogatott egyébként éppen Iraktól kapott ki a selejtezők során, így maradt egy lépésre a világbajnoki szerepléstől. Ugyanakkor az emirátusi csapatnak is hasonló logisztikai nehézségekkel kellene szembenéznie az utazás során.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a FIFA elnöke, Gianni Infantino, valamint az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump korábban azt jelezték: Irán részt vehet a világbajnokságon. A teheráni vezetés azonban egészen másképp látja a helyzetet.