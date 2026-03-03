Február 28-án, szombaton Izrael és az Egyesült Államok közösen megtámadta Iránt, hogy megakadályozzák az ország nukleáris fegyverfejlesztését. A légitámadások során meghalt az ország legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah és több más magas rangú iráni vezető. Donald Trump amerikai elnök szerint az Irán elleni katonai műveletek még hetekig elhúzódhatnak. A támadásokat követően felmerült a kérdés, hogy Irán részt tud-e venni a kicsit több mint 100 nap múlva kezdődő világbajnokságon, amelyet idén nyáron az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada rendez közösen.
A háborús helyzet miatt bizonytalan Irán vb-részvétele
Irán hetedik alkalommal, sorozatban negyedszer kvalifikálta magát a világbajnokságra, ahol Belgiummal, Egyiptommal és Új-Zélanddal került egy csoportba. A G jelű négyes csoportmérkőzéseit két amerikai városban, Los Angelesben és Seattle-ben rendezik. Bár az irániak már lefoglalták az arizonai edzőbázisukat, egyelőre bizonytalan, hogy a sport szempontjából milyen hatásai lesznek az amerikai-izraeli támadásoknak.
Az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke, Mehdi Tadzs nyíltan beszélt arról, hogy az ország válogatottja nem biztos, hogy ott lesz a június 11. és július 19. között sorra kerülő világbajnokságon. Tadzs a Varzesh3 portálnak adott interjúban kijelentette:
A történtek után nehéz reményteljesen tekinteni a világbajnokságra”
– mondta az iráni vezető, hangsúlyozva, hogy még nincs hivatalos döntés a visszalépésről, de nagyon bizonytalan a helyzet, már az iráni bajnokság – amelyben január óta a magyar válogatott Gera Dániel is játszik – határozatlan időre leállt.
A Finalissima, vagyis az Európa-bajnok és a dél-amerikai kontinentális győztes hagyományos mérkőzését március 27-én rendezték volna meg a katari Losszail Stadionban, ám a Lionel Messi vezette világbajnok Argentína és az Eb-címvédő Spanyolország mérkőzését a háborús helyzet miatt lemondták, és egyelőre kérdéses, hogy meg tudják-e máshol rendezni.
A világbajnokságok történetében eddig csupán egyszer adódott hasonló helyzet, annak is már 60 éve. Akkor Afrika visszalépett a 1966-os vb selejtezőitől, mert tisztességtelennek tartotta a FIFA döntését, miszerint egyetlen fennmaradó helyért három kontinensnek (Afrikának, Ázsiának és Óceániának) kellett megküzdenie. Azonban
politikai okokból eddig még soha nem bojkottálták a világbajnokságot – igaz, soha nem is fordult elő olyan helyzet, hogy egy világbajnokság házigazdája megtámadott volna egy résztvevő országot alig pár hónappal a torna nyitómérkőzése előtt.
A vb körüli viharfelhők a politikai feszültség miatt azonban már korábban is kezdtek gyülekezni, mivel az iráni szurkolóknak már a sorsolás előtt megtiltották a belépést az Egyesült Államokba. Trump konkrétan a világ első számú terrorállamának nevezte Iránt, így a beutazási tilalom az irániakra fokozottan érvényes. Az Iráni Labdarúgó-szövetség a vízum-vita miatt aztán novemberben azzal fenyegetőzött, hogy nem utaznak el a világbajnokság washingtoni sorsolására, a közel-keleti konfliktus miatt pedig akár vissza is léphet a foci-vb-től.
A FIFA hallgat, az iráni sztárfocista a frontra menne
A FIFA egyelőre nem foglalt állást az ügyben, de közölte, hogy folyamatosan figyelik a fejleményeket és arra számítanak, hogy Irán ott lesz a világbajnokságon.
Az a célunk, hogy egy biztonságos világbajnokságot rendezzünk, minden kvalifikált csapat részvételével
– jelentette ki a szövetség főtitkára, Mattias Grafström az IFAB walesi ülésén.
A FIFA – az európai szövetséggel együtt – 2022-ben az ukrajnai támadást követően kizárta az összes nemzetközi labdarúgó-sorozatból az orosz válogatottat és a klubcsapatokat, hasonló forgatókönyvet azonba nehéz lenne elképzelni, lévén Gianni Infantino elnök köztudottan jó barátságot ápol Donald Trumppal.
Az iráni fociválogatott legnagyobb sztárja, Mehdi Taremi már tájékoztatta a görög Olympiakosz vezetőségét, hogy szeretne beállni az iráni hadseregbe, hogy fegyvert fogva harcoljon a hazájáért. Az Iráni Labdarúgó Szövetség tisztviselői ugyanakkor szeretnék meggyőzni a Porto és az Inter korábbi csatárát, hogy inkább maradjon Görögországban.
Ez az a pillanat, amikor a hazámnak a legnagyobb szüksége van rám
– mondta a 33 éves támadó, aki tavaly ugyancsak az iráni-izraeli háború miatt maradt le a klubvilágbajnokságról.
A görög bajnokság gólkirályi címére is esélyes Taremire a görög listavezető Olympiakosznak is nagy szüksége lenne, mivel csupán jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg jelenleg a tabellán Varga Barnabás csapatát, az AEK Athént, amely már biztosan a négycsapatos bajnoki rájátszás résztvevője a pireuszi csapattal együtt.
Mi lesz, ha Irán nem utazik el a vb-re?
Azonban a FIFA szabályzata szerint „ha bármely résztvevő tagszövetség visszalép és/vagy kizárják a világbajnokságról, úgy a nemzetközi szövetség dönthet úgy, hogy a szóban forgó válogatottat egy vb-re ki nem jutott másik csapattal helyettesíti”.
Abban az esetben, ha Irán lemond a vb-szereplési jogáról, úgy az ázsiai selejtezősorozat harmadik helyén végzett Egyesült Arab Emirátusok – amely jelenleg iráni támadás alatt – vehetné át a helyét. A pótselejtezőben az Arab Emírségeket drámai körülmények között kiejtő Irak csak abban az esetben jöhetne szóba, ha nem tudná kiharcolni a részvételt a márciusi interkontinentális pótselejtezőn keresztül, ahol majd a Bolívia-Suriname párharc győztesével csap össze.
Bár a helyettesítés korántsem lenne egyszerű, tavaly nyáron a szintén Egyesült Államokban megrendezett klubvilágbajnokságon már láthattunk hasonló példát: akkor a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kizárta a mexikói Club Leon csapatát a több klubra vonatkozó tulajdonosi szabályok megsértése miatt, majd rájátszást hirdetett, amiben a Los Angeles FC hosszabbításban legyőzte a mexikói Club América csapatát, így kijutott a tornára.
Fennáll annak a lehetősége is, hogy Irán csoportmérkőzéseit az Egyesült Államokból áthelyezik Kanadába, vagy Mexikóba, ez azonban alaposan felborítaná a programot, ráadásul a kvartett három másik tagjának is új edzőközpontot kellene találnia három hónappal a vb előtt, vagy több ezer kilométert utazhatnak a csoportmeccsek alatt.
Az eredeti tervek szerit Irán június 15-én Új-Zélanddal, 21-én Belgiummal találkozik Los Angelesben, míg a június 26-ai zárófordulóban Egyiptommal csap össze Seattle-ben. Érdekesség, hogy amennyiben Irán és az Egyesült Államok egyaránt másodikként jutna tovább csoportjából, akár egymással is találkozhatnának a kieséses szakaszban. A két szembenálló nemzet – amelyek 1980-ban megszakították egymással a formális diplomáciai kapcsolatot – már a 2022-es katari világbajnokság csoportkörében is találkozott egymással, akkor 1-0-ra nyert az USA, amivel bejutott a nyolcaddöntőbe, míg az irániak a vereséggel kiestek.
Gyülekeznek a viharfelhők a vb körül: Mexikóban kartellháború, Kanadában lövöldözés tört ki
Az elmúlt napokban országszerte zavargások törtek ki Mexikóban a hírhedt kartellvezér, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes halála után. Bár emiatt több futballmérkőzés is elmaradt, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bizalma viszont annak ellenére sem rendült meg a rendező országban, hogy mintegy 74 ember halt meg a kitört erőszakhullámban. Claudia Sheinbaum mexikói elnök korábban ugyan kijelentette, hogy nem kockázatos Mexikóba látogatni, de biztonsági okokból lemondták az erre a hétre tervezett guadalajarai műugró-világkupaversenyt.
A harmadik rendező országot, Kanadát sem kerülték el a botrányok az utóbbi hetekben, ugyanis február közepén lövöldözés tört ki Tumbler Ridge városának egyik középiskolájában, ami után tízen életüket vesztették, 25 embert pedig kórházba kellett szállítani. A FIFA korábbi elnöke, Sepp Blatter nemrég keményen kritizálta a világbajnokság rendezőit, és nyíltan támogatta a torna biztonsági okokból történő bojkottját – gyakorlatilag azt üzenve a szurkolóknak, hogy ne utazzanak el a vb-re.
- Kapcsolódó cikkek: