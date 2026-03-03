Február 28-án, szombaton Izrael és az Egyesült Államok közösen megtámadta Iránt, hogy megakadályozzák az ország nukleáris fegyverfejlesztését. A légitámadások során meghalt az ország legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah és több más magas rangú iráni vezető. Donald Trump amerikai elnök szerint az Irán elleni katonai műveletek még hetekig elhúzódhatnak. A támadásokat követően felmerült a kérdés, hogy Irán részt tud-e venni a kicsit több mint 100 nap múlva kezdődő világbajnokságon, amelyet idén nyáron az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada rendez közösen.

Bombázások rázták meg az iráni fővárost, Teheránt

Fotó: FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU

A háborús helyzet miatt bizonytalan Irán vb-részvétele

Irán hetedik alkalommal, sorozatban negyedszer kvalifikálta magát a világbajnokságra, ahol Belgiummal, Egyiptommal és Új-Zélanddal került egy csoportba. A G jelű négyes csoportmérkőzéseit két amerikai városban, Los Angelesben és Seattle-ben rendezik. Bár az irániak már lefoglalták az arizonai edzőbázisukat, egyelőre bizonytalan, hogy a sport szempontjából milyen hatásai lesznek az amerikai-izraeli támadásoknak.

Az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke, Mehdi Tadzs nyíltan beszélt arról, hogy az ország válogatottja nem biztos, hogy ott lesz a június 11. és július 19. között sorra kerülő világbajnokságon. Tadzs a Varzesh3 portálnak adott interjúban kijelentette:

A történtek után nehéz reményteljesen tekinteni a világbajnokságra”

– mondta az iráni vezető, hangsúlyozva, hogy még nincs hivatalos döntés a visszalépésről, de nagyon bizonytalan a helyzet, már az iráni bajnokság – amelyben január óta a magyar válogatott Gera Dániel is játszik – határozatlan időre leállt.

Kérdésessé vált az iráni labdarúgó-válogatott részvétele a nyári világbajnokságon

Fotó: ATTA KENARE / AFP

A Finalissima, vagyis az Európa-bajnok és a dél-amerikai kontinentális győztes hagyományos mérkőzését március 27-én rendezték volna meg a katari Losszail Stadionban, ám a Lionel Messi vezette világbajnok Argentína és az Eb-címvédő Spanyolország mérkőzését a háborús helyzet miatt lemondták, és egyelőre kérdéses, hogy meg tudják-e máshol rendezni.

A világbajnokságok történetében eddig csupán egyszer adódott hasonló helyzet, annak is már 60 éve. Akkor Afrika visszalépett a 1966-os vb selejtezőitől, mert tisztességtelennek tartotta a FIFA döntését, miszerint egyetlen fennmaradó helyért három kontinensnek (Afrikának, Ázsiának és Óceániának) kellett megküzdenie. Azonban

politikai okokból eddig még soha nem bojkottálták a világbajnokságot – igaz, soha nem is fordult elő olyan helyzet, hogy egy világbajnokság házigazdája megtámadott volna egy résztvevő országot alig pár hónappal a torna nyitómérkőzése előtt.

A vb körüli viharfelhők a politikai feszültség miatt azonban már korábban is kezdtek gyülekezni, mivel az iráni szurkolóknak már a sorsolás előtt megtiltották a belépést az Egyesült Államokba. Trump konkrétan a világ első számú terrorállamának nevezte Iránt, így a beutazási tilalom az irániakra fokozottan érvényes. Az Iráni Labdarúgó-szövetség a vízum-vita miatt aztán novemberben azzal fenyegetőzött, hogy nem utaznak el a világbajnokság washingtoni sorsolására, a közel-keleti konfliktus miatt pedig akár vissza is léphet a foci-vb-től.