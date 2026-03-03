Live
A világ feszülten figyeli az iráni eseményeket, miután Izrael és az Egyesült Államok múlt hétvégén megtámadta a perzsa államot. Mindez komoly hatással lehet a Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok által rendezendő labdarúgó világbajnokságra is, ugyanis erősen kétségessé vált az iráni válogatott szereplése. Miközben a rendező országokban káosz dúl, példa nélküli lenne, ha egy vb-résztvevő visszamondaná az indulást.

Február 28-án, szombaton Izrael és az Egyesült Államok közösen megtámadta Iránt, hogy megakadályozzák az ország nukleáris fegyverfejlesztését. A légitámadások során meghalt az ország legfelsőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah és több más magas rangú iráni vezető. Donald Trump amerikai elnök szerint az Irán elleni katonai műveletek még hetekig elhúzódhatnak. A támadásokat követően felmerült a kérdés, hogy Irán részt tud-e venni a kicsit több mint 100 nap múlva kezdődő világbajnokságon, amelyet idén nyáron az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada rendez közösen.

Bombázások rázták meg az iráni fővárost, Teheránt
Fotó: FATEMEH BAHRAMI / ANADOLU

A háborús helyzet miatt bizonytalan Irán vb-részvétele

Irán hetedik alkalommal, sorozatban negyedszer kvalifikálta magát a világbajnokságra, ahol Belgiummal, Egyiptommal és Új-Zélanddal került egy csoportba. A G jelű négyes csoportmérkőzéseit két amerikai városban, Los Angelesben és Seattle-ben rendezik. Bár az irániak már lefoglalták az arizonai edzőbázisukat, egyelőre bizonytalan, hogy a sport szempontjából milyen hatásai lesznek az amerikai-izraeli támadásoknak.

Az Iráni Labdarúgó-szövetség elnöke, Mehdi Tadzs nyíltan beszélt arról, hogy az ország válogatottja nem biztos, hogy ott lesz a június 11. és július 19. között sorra kerülő világbajnokságon. Tadzs a Varzesh3 portálnak adott interjúban kijelentette: 

A történtek után nehéz reményteljesen tekinteni a világbajnokságra”

mondta az iráni vezető, hangsúlyozva, hogy még nincs hivatalos döntés a visszalépésről, de nagyon bizonytalan a helyzet, már az iráni bajnokság – amelyben január óta a magyar válogatott Gera Dániel is játszik – határozatlan időre leállt.

Iran's players pose for a team picture ahead of the FIFA World Cup 2026 Asia zone qualifiers group A football match between Iran and the North Korea at the Azadi Sports Complex in Tehran on June 10, 2025. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
Kérdésessé vált az iráni labdarúgó-válogatott részvétele a nyári világbajnokságon
Fotó: ATTA KENARE / AFP

Finalissima, vagyis az Európa-bajnok és a dél-amerikai kontinentális győztes hagyományos mérkőzését március 27-én rendezték volna meg a katari Losszail Stadionban, ám a Lionel Messi vezette világbajnok Argentína és az Eb-címvédő Spanyolország mérkőzését a háborús helyzet miatt lemondták, és egyelőre kérdéses, hogy meg tudják-e máshol rendezni.

A világbajnokságok történetében eddig csupán egyszer adódott hasonló helyzet, annak is már 60 éve. Akkor Afrika visszalépett a 1966-os vb selejtezőitől, mert tisztességtelennek tartotta a FIFA döntését, miszerint egyetlen fennmaradó helyért három kontinensnek (Afrikának, Ázsiának és Óceániának) kellett megküzdenie. Azonban 

politikai okokból eddig még soha nem bojkottálták a világbajnokságot – igaz, soha nem is fordult elő olyan helyzet, hogy egy világbajnokság házigazdája megtámadott volna egy résztvevő országot alig pár hónappal a torna nyitómérkőzése előtt. 

A vb körüli viharfelhők a politikai feszültség miatt azonban már korábban is kezdtek gyülekezni, mivel az iráni szurkolóknak már a sorsolás előtt megtiltották a belépést az Egyesült Államokba. Trump konkrétan a világ első számú terrorállamának nevezte Iránt, így a beutazási tilalom az irániakra fokozottan érvényes. Az Iráni Labdarúgó-szövetség a vízum-vita miatt aztán novemberben azzal fenyegetőzött, hogy nem utaznak el a világbajnokság washingtoni sorsolására, a közel-keleti konfliktus miatt pedig akár vissza is léphet a foci-vb-től.

U.S. President Donald Trump receives the FIFA Peace Prize from FIFA President Gianni Infantino at the FIFA World Cup 2026 Official Draw at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts December 05, 2025 in Washington, DC. The 2026 FIFA World Cup will take place between June 11 and July 19 featuring 48 teams with matches being played in the United States, Mexico and Canada, the first time the international sporting event will be hosted by three nations. (Photo by William Volcov / Brazil Photo Press via AFP)
Donald Trump amerikai elnök decemberben kapta meg az első FIFA-békedíjat
Fotó: WILLIAM VOLCOV / BRAZIL PHOTO PRESS

A FIFA hallgat, az iráni sztárfocista a frontra menne

A FIFA egyelőre nem foglalt állást az ügyben, de közölte, hogy folyamatosan figyelik a fejleményeket és arra számítanak, hogy Irán ott lesz a világbajnokságon.

Az a célunk, hogy egy biztonságos világbajnokságot rendezzünk, minden kvalifikált csapat részvételével

– jelentette ki a szövetség főtitkára, Mattias Grafström az IFAB walesi ülésén.

A FIFA – az európai szövetséggel együtt – 2022-ben az ukrajnai támadást követően kizárta az összes nemzetközi labdarúgó-sorozatból az orosz válogatottat és a klubcsapatokat, hasonló forgatókönyvet azonba nehéz lenne elképzelni, lévén Gianni Infantino elnök köztudottan jó barátságot ápol Donald Trumppal.

Iran's substitute players stand on the sideline, watching their match against the USA in Group B of the 2022 World Cup at Al Thumama Stadium in Doha, Qatar, on November 29, 2022. The USA won against Iran 1-0, advancing alongside England to the knockout stage. Iran plans to boycott next week's 2026 World Cup draw in Washington after the US issued visas to only four members of its delegation, denying requests for FFIRI President Mehdi Taj and others despite exemptions for athletes and coaches under Trump's travel ban. (Photo by Amin / Middle East Images via AFP)
Az iráni válogatott hetedszer jutott ki a vb-re, de nem biztos, hogy pályára is lép az Egyesült Államokban
Fotó: AMIN / Middle East Images

Az iráni fociválogatott legnagyobb sztárja, Mehdi Taremi már tájékoztatta a görög Olympiakosz vezetőségét, hogy szeretne beállni az iráni hadseregbe, hogy fegyvert fogva harcoljon a hazájáért. Az Iráni Labdarúgó Szövetség tisztviselői ugyanakkor szeretnék meggyőzni a Porto és az Inter korábbi csatárát, hogy inkább maradjon Görögországban. 

Ez az a pillanat, amikor a hazámnak a legnagyobb szüksége van rám

– mondta a 33 éves támadó, aki tavaly ugyancsak az iráni-izraeli háború miatt maradt le a klubvilágbajnokságról.

A görög bajnokság gólkirályi címére is esélyes Taremire a görög listavezető Olympiakosznak is nagy szüksége lenne, mivel csupán jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg jelenleg a tabellán Varga Barnabás csapatát, az AEK Athént, amely már biztosan a négycsapatos bajnoki rájátszás résztvevője a pireuszi csapattal együtt.

Iran's forward #09 Mehdi Taremi greets the fans ater the 2026 FIFA World Cup Asian Qualifier football match between Qatar and Iran at Jassim Bin Hamad Stadium in Doha on June 5, 2025. (Photo by Karim JAAFAR / AFP)
Mehdi Taremi a frontvonalra menne harcolni
Fotó: KARIM JAAFAR / AFP

Mi lesz, ha Irán nem utazik el a vb-re?

Azonban a FIFA szabályzata szerint „ha bármely résztvevő tagszövetség visszalép és/vagy kizárják a világbajnokságról, úgy a nemzetközi szövetség dönthet úgy, hogy a szóban forgó válogatottat egy vb-re ki nem jutott másik csapattal helyettesíti”.

Abban az esetben, ha Irán lemond a vb-szereplési jogáról, úgy az ázsiai selejtezősorozat harmadik helyén végzett Egyesült Arab Emirátusok – amely jelenleg iráni támadás alatt – vehetné át a helyét. A pótselejtezőben az Arab Emírségeket drámai körülmények között kiejtő Irak csak abban az esetben jöhetne szóba, ha nem tudná kiharcolni a részvételt a márciusi interkontinentális pótselejtezőn keresztül, ahol majd a Bolívia-Suriname párharc győztesével csap össze.

Bár a helyettesítés korántsem lenne egyszerű, tavaly nyáron a szintén Egyesült Államokban megrendezett klubvilágbajnokságon már láthattunk hasonló példát: akkor a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség kizárta a mexikói Club Leon csapatát a több klubra vonatkozó tulajdonosi szabályok megsértése miatt, majd rájátszást hirdetett, amiben a Los Angeles FC hosszabbításban legyőzte a mexikói Club América csapatát, így kijutott a tornára.

Iran supporters cheer during the FIFA World Cup 2026 Asia zone qualifiers group A football match between Iran and the North Korea at the Azadi Sports Complex in Tehran on June 10, 2025. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
Az iráni szurkolóknak megtiltották a belépést az Egyesült Államokba
Fotó: ATTA KENARE / AFP

Fennáll annak a lehetősége is, hogy Irán csoportmérkőzéseit az Egyesült Államokból áthelyezik Kanadába, vagy Mexikóba, ez azonban alaposan felborítaná a programot, ráadásul a kvartett három másik tagjának is új edzőközpontot kellene találnia három hónappal a vb előtt, vagy több ezer kilométert utazhatnak a csoportmeccsek alatt. 

Az eredeti tervek szerit Irán június 15-én Új-Zélanddal, 21-én Belgiummal találkozik Los Angelesben, míg a június 26-ai zárófordulóban Egyiptommal csap össze Seattle-ben. Érdekesség, hogy amennyiben Irán és az Egyesült Államok egyaránt másodikként jutna tovább csoportjából, akár egymással is találkozhatnának a kieséses szakaszban. A két szembenálló nemzet – amelyek 1980-ban megszakították egymással a formális diplomáciai kapcsolatot – már a 2022-es katari világbajnokság csoportkörében is találkozott egymással, akkor 1-0-ra nyert az USA, amivel bejutott a nyolcaddöntőbe, míg az irániak a vereséggel kiestek.

Iran and USA players gather around the referee during their match in Group B of the 2022 World Cup at Al Thumama Stadium in Doha, Qatar, on November 29, 2022. The USA won against Iran 1-0, advancing alongside England to the knockout stage. Iran plans to boycott next week's 2026 World Cup draw in Washington after the US issued visas to only four members of its delegation, denying requests for FFIRI President Mehdi Taj and others despite exemptions for athletes and coaches under Trump's travel ban. (Photo by Amin / Middle East Images via AFP)
Irán és az Egyesült Államok összecsapása mindig több egyszerű mérkőzésnél
Fotó: AMIN / Middle East Images

Gyülekeznek a viharfelhők a vb körül: Mexikóban kartellháború, Kanadában lövöldözés tört ki

Az elmúlt napokban országszerte zavargások törtek ki Mexikóban a hírhedt kartellvezér, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes halála után. Bár emiatt több futballmérkőzés is elmaradt, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bizalma viszont annak ellenére sem rendült meg a rendező országban, hogy mintegy 74 ember halt meg a kitört erőszakhullámban. Claudia Sheinbaum mexikói elnök korábban ugyan kijelentette, hogy nem kockázatos Mexikóba látogatni, de biztonsági okokból lemondták az erre a hétre tervezett guadalajarai műugró-világkupaversenyt. 

A harmadik rendező országot, Kanadát sem kerülték el a botrányok az utóbbi hetekben, ugyanis február közepén lövöldözés tört ki Tumbler Ridge városának egyik középiskolájában, ami után tízen életüket vesztették, 25 embert pedig kórházba kellett szállítani. A FIFA korábbi elnöke, Sepp Blatter nemrég keményen kritizálta a világbajnokság rendezőit, és nyíltan támogatta a torna biztonsági okokból történő bojkottját – gyakorlatilag azt üzenve a szurkolóknak, hogy ne utazzanak el a vb-re.

