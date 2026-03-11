Ahmad Dondzsamali iráni sportminiszter az állami televíziónak adott interjújában beszélt arról, hogy a jelenlegi helyzetben nem adottak a világbajnoki részvétel feltételei.

Irán kijutott, mégis egyre inkább úgy tűnik, hogy nem lesz ott a focivébén

Fotó: NOUSHAD THEKKAYIL / NurPhoto

„Miután ez a korrupt kormány meggyilkolta a vezetőnket, nincsenek meg a feltételei a világbajnoki részvételünknek” – fogalmazott.

Az iráni vezetés álláspontja szerint az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, a légicsapásokban pedig meghalt Ali Hamenei ajatollah, az ország legfőbb politikai és vallási vezetője.

Nemcsak a sportminiszter, hanem Mehdi Taj, az iráni labdarúgó-szövetség elnöke is arra utalt, hogy a részvétel erősen kérdéses. Korábban úgy fogalmazott:

nehezen indokolható, hogy a nemzeti csapat az Egyesült Államokba utazzon egy olyan világbajnokságra, amelyet komoly politikai feszültségek öveznek.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Taj a decemberi, washingtoni vb-sorsolásra sem kapott beutazási vízumot.

Irán már kijutott, de most bizonytalanná vált a szereplése

Az ázsiai válogatott a legelsők között biztosította helyét a 2026-os világbajnokság mezőnyében, még tavaly márciusban. A torna csoportkörében Belgium, Új-Zéland és Egyiptom lenne az ellenfele, ráadásul mindhárom mérkőzését az Egyesült Államokban játszaná.

Egyelőre ugyanakkor nem világos, hogy Teherán részéről végleges döntés született-e, vagy csak politikai nyomásgyakorlásról van szó.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke korábban arról beszélt, hogy Donald Trump amerikai elnök biztosította a nemzetközi szövetséget arról: az iráni válogatott a közel-keleti háború ellenére is részt vehet a nyári tornán.

Ha azonban Irán végül mégis visszalép vagy bojkottálja a világbajnokságot, az komoly kérdéseket vet fel a lebonyolítással kapcsolatban. Ebben az esetben a FIFA-nak kellene határoznia arról, hogy egy másik válogatott átveheti-e a helyét.

A 2026-os, amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik meg, a mérkőzéseket Magyarországon az M4 Sport közvetíti élőben.