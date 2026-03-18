A FIFA nem hajlandó áthelyezni Irán világbajnoki mérkőzéseit Mexikóba, annak ellenére, hogy az ország labdarúgó-szövetsége azt állítja, hogy tárgyalásokat folytat a mérkőzések USA-án kívülre történő áthelyezéséről. Iránnak két mérkőzést kellene játszania Los Angelesben és egyet Seattle-ben, de részvételüket a tornán kétségessé tették az Egyesült Államok és Izrael közös légicsapásai az országuk ellen.

Nincs egyszerű helyzetben a FIFA Irán miatt

Irán vajon elutazik majd a világbajnokságra?

Donald Trump a múlt héten azt mondta, hogy az iráni játékosok „élete és biztonsága” veszélybe kerülhet, ha az Egyesült Államokba utaznak, ami oda vezetett, hogy az Iráni Iszlám Köztársaság Labdarúgó-szövetsége (FFIRI) lépéseket tett a mérkőzések Mexikóba való áthelyezésére. A múlt hétvégén a Wall Street Journalban arról számoltak be, hogy Irán megkereste a FIFA-t egy ilyen lépéssel, és az FFIRI elnöke, Mehdi Taj, a mexikói iráni nagykövetség X fiókján közzétett bejegyzésével megerősítette a tárgyalásokat: „Tárgyalásokat folytatunk a FIFA-val Irán világbajnoki mérkőzéseinek Mexikóban történő megrendezéséről.”

A FIFA válaszában ezt nyilatkozta: „A FIFA rendszeres kapcsolatban áll minden résztvevő tagszövetséggel, beleértve az Iráni Labdarúgó-szövetséget is, hogy megvitassák a 2026-os FIFA-világbajnokság tervezését. A FIFA várja, hogy minden résztvevő csapat a bejelentett mérkőzésnaptár szerint pályára lépjen.” A szervezet több forrása is rámutatott arra, hogy Irán mérkőzéseinek áthelyezése kellemetlenségeket okozna más országoknak, és kereskedelmi problémákat okozna, mivel a jegyeket már eladták, a globális közvetítési menetrendeket és a szponzorációs megállapodásokat már megkötötték.

Belgium, Egyiptom és Új-Zéland Irán ellenfelei a G csoportban. Egy másik bonyolító tényezőként ráadásul Irán az Egyesült Államokkal találkozna a legjobb 32 között Dallasban, ha csoportjukban másodikként végeznek. A FIFA kizárólagos hatáskörrel rendelkezik annak eldöntésében, hogy melyik ország helyettesíti Iránt, ha az ország nem venne részt a világbajnokságon, ami 1950 óta az első alkalom lenne, hogy a vb sorsolása után visszalépnének.