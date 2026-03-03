Az iráni csapat tagjai a megszokott sorfalban álltak fel a kezdő sípszó előtt, ám amikor felcsendült az iráni himnusz, a játékosok rezzenéstelen arccal, előre tekintve hallgatták végig a dallamot.
Az iráni női válogatott merész lépése
A stadionban a beszámolók szerint
fütty is hallatszott, ugyanakkor a mérkőzés – amelyet Dél-Korea 3–0-ra nyert meg – után taps is érkezett a lelátóról. A kispadról az iráni szövetségi kapitány, Marziyeh Jafari figyelte a jelenetet, aki mosolyogva szemlélte játékosai csendes kiállását.
A néma tiltakozás különösen nagy visszhangot váltott ki annak fényében, hogy a hétvégén az Egyesült Államok és Izrael közös katonai műveletben légicsapásokat hajtott végre Iránban, amelyekben életét vesztette az ország legfelsőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah. A támadást követően Irán rakétákkal és drónokkal válaszolt, izraeli célpontokat, valamint amerikai szövetségeseknek otthont adó térségbeli országokat – köztük Bahreint és Katart – is célba véve.
A politikai feszültség az Ázsia-kupa sajtóeseményén is érezhető volt. A mérkőzést megelőző napon Zahra Ghanbari csapatkapitányt és Jafarit is kérdezték Hamenei haláláról, ám a kérdést gyorsan lezárták. Jafari perzsául kezdett válaszolni, de az Ázsiai Labdarúgó-szövetség egyik médiaképviselője félbeszakította, fordítás nélkül, arra kérve a jelenlévőket, hogy inkább a mérkőzésre koncentráljanak.
Bár a kapitány válaszának tartalma nem vált ismertté, a himnusz alatti csend sokak szerint önmagáért beszélt. Az iráni válogatott tagjai általában – legalább részben – éneklik a himnuszt a mérkőzések előtt, így a mostani hallgatás szimbolikus jelentőséget kapott.
A katonai konfliktus a sportvilág más területeire is kihat. Az iráni labdarúgó-szövetség elnöke, Mehdi Taj borúlátóan nyilatkozott nemrég a közelgő világbajnoksággal kapcsolatban. Irán már kijutott a tornára, és júniusban Új-Zéland ellen kezdené meg szereplését Los Angelesben, a G csoportban.
Ami biztos, hogy e támadás után nem várható el tőlünk, hogy reménnyel telve tekintsünk a világbajnokságra”
– mondta Taj, hozzátéve: a történtek nem maradnak válasz nélkül.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) jelezte, hogy figyelemmel kíséri a helyzet alakulását. Iránban jelenleg negyvennapos gyászidőszak van érvényben Hamenei halála miatt, így a férfi válogatott felkészülése szünetel, ugyanakkor a női csapat indulhatott az Ázsia-kupán.
Izraelben szintén érezhető a konfliktus hatása: az izraeli tornászválogatott minden edzését és csapattevékenységét felfüggesztette a válaszcsapások miatt. Az izraeli szövetség közleményben jelezte, hogy a biztonsági helyzet elkerülhetetlen fennakadásokat okoz, és bizonytalanná teszi a nemzetközi idény kezdetét. Egy, a csapathoz közeli forrás szerint a tornászok az iráni rakétatámadások óta óvóhelyek között kénytelenek mozogni.
A konfliktus vasárnap tovább eszkalálódott: iráni légicsapások következtében legalább nyolc izraeli vesztette életét, amikor rakéták csapódtak be Jeruzsálem közelében, Beit Shemesh térségében. A sportpályákon tapasztalható csend így nem csupán egy mérkőzés előtti pillanat volt, hanem egy háborús helyzet súlyát tükröző, szimbolikus gesztus is.
