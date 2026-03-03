Az iráni csapat tagjai a megszokott sorfalban álltak fel a kezdő sípszó előtt, ám amikor felcsendült az iráni himnusz, a játékosok rezzenéstelen arccal, előre tekintve hallgatták végig a dallamot.

Az iráni női fociválogatott életveszélyes üzenetet küldött: nem énekelák a himnuszt

Fotó: IZHAR KHAN / AFP

Az iráni női válogatott merész lépése

A stadionban a beszámolók szerint

fütty is hallatszott, ugyanakkor a mérkőzés – amelyet Dél-Korea 3–0-ra nyert meg – után taps is érkezett a lelátóról. A kispadról az iráni szövetségi kapitány, Marziyeh Jafari figyelte a jelenetet, aki mosolyogva szemlélte játékosai csendes kiállását.

The Iranian women’s national football team refused to sing the anthem of the Islamic Regime. Tonight. At the opening match of the Asian Cup. In front of the entire world.



So, to all liberal Western women:



Watch and learn.

THIS is what real feminism looks like. pic.twitter.com/SriXGbipsY — Samantha Smith (@SamanthaTaghoy) March 3, 2026

A néma tiltakozás különösen nagy visszhangot váltott ki annak fényében, hogy a hétvégén az Egyesült Államok és Izrael közös katonai műveletben légicsapásokat hajtott végre Iránban, amelyekben életét vesztette az ország legfelsőbb vallási és politikai vezetője, Ali Hamenei ajatollah. A támadást követően Irán rakétákkal és drónokkal válaszolt, izraeli célpontokat, valamint amerikai szövetségeseknek otthont adó térségbeli országokat – köztük Bahreint és Katart – is célba véve.

A politikai feszültség az Ázsia-kupa sajtóeseményén is érezhető volt. A mérkőzést megelőző napon Zahra Ghanbari csapatkapitányt és Jafarit is kérdezték Hamenei haláláról, ám a kérdést gyorsan lezárták. Jafari perzsául kezdett válaszolni, de az Ázsiai Labdarúgó-szövetség egyik médiaképviselője félbeszakította, fordítás nélkül, arra kérve a jelenlévőket, hogy inkább a mérkőzésre koncentráljanak.

Bár a kapitány válaszának tartalma nem vált ismertté, a himnusz alatti csend sokak szerint önmagáért beszélt. Az iráni válogatott tagjai általában – legalább részben – éneklik a himnuszt a mérkőzések előtt, így a mostani hallgatás szimbolikus jelentőséget kapott.

A katonai konfliktus a sportvilág más területeire is kihat. Az iráni labdarúgó-szövetség elnöke, Mehdi Taj borúlátóan nyilatkozott nemrég a közelgő világbajnoksággal kapcsolatban. Irán már kijutott a tornára, és júniusban Új-Zéland ellen kezdené meg szereplését Los Angelesben, a G csoportban.

Ami biztos, hogy e támadás után nem várható el tőlünk, hogy reménnyel telve tekintsünk a világbajnokságra”

– mondta Taj, hozzátéve: a történtek nem maradnak válasz nélkül.