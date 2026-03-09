Ausztrál aktivisták arra kérik kormányuk tisztviselőit, találkozzanak az iráni csapat tagjaival. Irán női labdarúgó-válogatottja a figyelem középpontjába került az Ázsia-kupán, amiért nem énekelték országuk nemzeti himnuszát. Az eset utáni következő meccsen azonban minden megváltozott.

Segélykérést mutatott Irán játékosa?

Fotó: STR / AFP

Segélykérést mutatott Irán játékosa?

Az iráni állami média bírálta a csapatot, amiért nem voltak hajlandóan énekelni országuk himnuszát és „háborús árulónak” nevezte a játékosokat. Ausztráliában a nőjogi csoportok levelet írtak Tony Burke belügyminiszternek, amelyben arra kérték, járjon közben a nők érdekében.

A válogatott a Royal Pines üdülőhelyen szállt meg a Gold Coaston, és előreláthatólag a hét folyamán hagyják majd el Ausztráliát, miután véget ért számukra az Ázsia Bajnokság. Vasárnap este a válogatott utolsó csoportmeccsét követően az egyik játékos a csapatbusz ablakából jelezte, hogy segítséget kér. Felemelte nyitott tenyerét, átkulcsolta rajta hüvelykujját, majd összehajtotta kezét, így mutatva a nemzetközi SOS jelzést. Az őket támogató szurkolók körbevették a csapatbuszt, a játékosok pedig az ablakokon keresztül videózták a tömeget.

Rana Dadpour az AUSIAN nőjogi csoport alapítója úgy fogalmazott „ha maradni akarnak, minden lehetséges támogatást meg kell adnunk nekik”.

Az ausztrál ellenzéki politikus, Julian Leeser arra kérte országát, adjon menedékjogot a nőknek. Egy nyilatkozatában arról beszélt, hogy a kormánynak nem szabad szemet hunynia a veszély felett. Reza Pahlavi, Irán egykori sahjának fia és az ország ellenállási mozgalmának vezetője azt mondta, hogy a himnusz éneklésének elmulasztása bátor cselekedet volt, de jelentette, hogy a csapatnak „súlyos következményekkel” kell szembenéznie, ha visszatérne hazájába.

Hétfő reggelig közel 60000 aláírás gyűlt össze egy petícióban, amely felszólította Ausztráliát a helyzet megoldására. Az elmúlt hónapban két játékos is visszalépett az iráni válogatott keretéből az Ázsia Bajnokság kezdete előtt. A csapat három vereséggel búcsúzott a csoportküzdelmek után.