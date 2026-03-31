A FIFA vezetője kedden délután ott volt a törökországi Antalyában Irán és Costa Rica barátságos mérkőzésén. A félidőben − amikor Irán már 4-0-ra vezetett − az AFP helyszíni tudósítójának elmondta, hogy Irán ott lesz a vb-n, és a tervek szerint az Egyesült Államokban játssza mérkőzéseit − írta az MTI.

Irán Costa Rica ellen játszott felkészülési mérkőzést

Irán utazhat az Egyesült Államokba?

Gianni Infantino hangsúlyozta: azért utazott Törökországba, hogy személyesen találkozzon az irániakkal.

Láttam a csapatot, beszéltem a játékosokkal, az edzővel, szóval minden rendben van

– jegyezte meg, majd jelezte: hogy az iráni válogatott vb-mérkőzései „ott lesznek, ahol lenniük kell a sorsolás alapján”. A FIFA-elnök hozzátette: nagyon örül a hírnek, mert nagyon-nagyon erős csapatról van szó.

😳Costa Rica está perdiendo ¡4-0 AL MEDIO TIEMPO! ante Irán...con Gianni Infantino viendo en el palco❌🇨🇷 pic.twitter.com/yvId0r4p27 — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) March 31, 2026

Irán február vége óta háborús konfliktusban áll az Egyesült Államokkal, valamint Izraellel. Az irániak emiatt korábban azt a szándékukat jelezték, hogy az Egyesült Államok helyett Mexikóban játszanák le három csoportmérkőzésüket Belgium, Új-Zéland, valamint Egyiptom ellen.

Az IRNA iráni állami hírügynökség közlése szerint Mehdi Taj, az ország futballszövetségének elnöke másfél héttel ezelőtt azt közölte, hogy az Egyesült Államokban nem hajlandók pályára lépni, azt azonban nem mondta, hogy a vb-n egyáltalán nem kívánnak szerepelni.