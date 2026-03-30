Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Megtámadták Donald Trump repülőgépét – riadó az Egyesült Államokban

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hamarosan lezárulhat a történet. Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnöke a Közel-Keleten zajló fegyveres konfliktus ellenére azt szorgalmazza, hogy az iráni válogatott vegyen részt az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő nyári világbajnokságon.

„Azt akarjuk, hogy Irán játsszon, Irán játszani fog a vb-n. Nincs B, C, vagy D terv, csak A terv van” − nyilatkozta a mexikói N+Univision televíziós csatornának az 56 éves svájci-olasz sportvezető, aki ezzel határozottan kijelentette, nem tervezi az iráni válogatott leléptetését.

Gianni Infantino Irán helyzetéről beszélt
Fotó: EYEPIX / NurPhoto

Irán ott lesz a 2026-os világbajnokságon?

Gianni Infantino azt mondta, a FIFA biztosítani akarja, hogy Irán a lehető legjobb körülmények között vehessen részt a világbajnokságon, ugyanakkor elismerte, a szövetség is „a valóságban” él, a helyzet pedig „nagyon bonyolult” − írta az MTI.

„Irán a saját népét képviseli, azokat, akik Iránban élnek, valamint azokat, akik külföldön” – fogalmazott a FIFA elnöke.

Irán február vége óta háborús konfliktusban áll az Egyesült Államokkal, valamint Izraellel, az iráni futballcsapat pedig emiatt nem Amerikában, hanem Mexikóban akarja lejátszani a három csoportmérkőzését Belgium, Új-Zéland, valamint Egyiptom ellen. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a FIFA ezt a kérést tudja-e, illetve akarja-e teljesíteni.

Az IRNA iráni állami hírügynökség közlése szerint Mehdi Taj, az ország futballszövetségének elnöke másfél héttel ezelőtt azt közölte, hogy az Egyesült Államokban nem hajlandók pályára lépni, azt azonban nem mondta, hogy a vb-n egyáltalán nem kívánnak szerepelni.

A sportág történetében először 48 csapat részvételével sorra kerülő vb június 11-én kezdődik, a mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!