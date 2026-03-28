A nagy visszatérő, Ben White a mérkőzés végén szerzett vezetést Angliának, a hosszabbításban viszont Federico Valverde büntetőből egyenlített, így Uruguay 1-1-es döntetlent játszott a Wembley Stadionban. A mérkőzés nem a legnagyobb tempóban zajlott, a játékvezető viszont tett róla, hogy emlékezetes legyen.

Nem mutatta fel a piros lapot a játékvezető?

Nem mutatta fel a piros lapot a játékvezető?

Sven Jablonski játékvezető számos döntése megdöbbenést okozott a felkészülési találkozón. Az uruguayi Manuel Ugarte két sárga lapot kapott, de nem állították ki, míg Roland Araujo Phil Foden elleni szabálytalansága büntetlenül maradt.

„Rossz napja volt” – vélekedett a meccs után Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya a játékvezető gyenge teljesítményét látva.

A legnagyobb vitát, és minden bizonnyal a legbizarrabb jelenetet az szolgáltatta, hogy Ugarte a pályán maradhatott annak ellenére, hogy a játékvezető kétszer is sárga lapot kapott. Ilyen helyzetben ugyebár automatikusan piros lapot kellett volna felmutatnia Sven Jablonskinak. Az első incidens a 70. percben történt, amikor a játékvezető egyértelműen felmutatta Ugarténak a sárgát, miután szabálytalankodott Cole Palmer ellen. 11 perccel később, Wite gólja után pedig reklamálásért is kapott egyet, de ahelyett, hogy elhagyta volna a pályát, Ugarte odébb sétált, a játék pedig folytatódott.

Később azt állították a tévés közvetítésben, hogy a negyedig játékvezető visszavonta a második sárga lapot. Az Opta statisztikái viszont azt mutatják, hogy az első incidensért José Gimenezt figyelmeztette a német játékvezető, ami érdekes, mert a szabálytalanságot Ugarte követte el.

A mérkőzés második félidejének elején az uruguayi védő, Araujo csúnyán buktatta Fodent. A Manchester City középpályása az incidens után nem tudta folytatni a játékot, Harry Maguire pedig nem értette, hogyan maradhatott a pályán Araujo.

„Néhány hónap van a világbajnokságig és mégis vannak olyan játékvezetők, akik megengedik az ilyen szereléseket. Ez kiábrándító. Ilyen belépőkért nem lehet nem felmutatni a piros lapot” – mondta Maguire.