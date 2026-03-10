Az eset vasárnap este kilenckor történt, a Huyton and Prescot Golf Club közelében, Merseyside megyében. A helyszínre érkező rendőrök egy férfit találtak, akinek az arcán és a bordáin sérülések voltak – közölte a Merseyside-i rendőrség. Egy 50 éves férfit és egy 43 éves férfit súlyos testi sértés gyanújával vettek őrizetbe. Mindkét férfi továbbra is rendőrségi fogdában van, ahol kihallgatják őket. Az egyik vádlott nem más, mint a korábbi focista, Joey Barton.
Joey Barton soha nem kerülte a balhékat
A rendőrség szerint az áldozatot kórházba szállították, hogy kivizsgálják az arcán és a bordáin keletkezett sérüléseket. A 43 éves Barton egyike volt annak a két férfinak, akiket a mentőszolgálatok riasztása után letartóztattak. A bejelentés szerint súlyos testi sértés gyanújával, a brit jog szerint a legsúlyosabb, még nem halált okozó testi sértés miatt kapták el Bartonékat. Ez azt jelenti, hogy szándékosan okoztak súlyos sérülést és valószínűleg nyílt seb is keletkezett, azaz minden bizonnyal késelés történt.
A rendőrök kedden reggel is a helyszínen dolgoztak, a területet kordonnal lezárták, és nyomkutatást végeztek. A hatóságok a környező kertekben is kutattak, miközben nyomkövető kutyákat is bevetettek a golfklub környékén, amely körülbelül 13 kilométerre található Liverpool belvárosától. Egy szomszéd a Liverpool Echo című lapnak azt mondta, hogy egy vérző férfit látott a földön, mielőtt értesítették volna a segélyhívót. Azt is elmondta, hogy hétfőn látta, amint a rendőrök lemossák a vért a járdáról.
„Amikor a párom tegnap reggel munkába indult, már leszedték a kordont, és a járdát mosták. Ezért van most homok mindenhol a járdán, mert azzal szórták fel, miután lemosták” – mondta.
Joey Barton a Manchester Citynél korábban egy karácsonyi bulin szivarral megégette csapattársát. Barton ittas volt a klub hathetes fizetésmegvonással büntette. Ez volt az első komolyabb botránya, majd később megverte csapattársát edzésen. Ousmane Dabót többször megütötte, majd a a földre került játékost tovább rugdosta.
Barton négy hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott, a Manchester City pedig azonnal kirúgta. Még ugyanabban az évben Barton részegen verekedésbe keveredett Liverpoolban, ahol egy 16 éves fiút és egy férfit bántalmazott. Barton 6 hónap börtönt kapott, de 74 nap után szabadult.
2012-ben a QPR játékosaként teljesen elvesztette a fejét egy Manchester City elleni meccsen. Miután kiállították, könyökkel megütötte Carlos Tévezt, térden rúgta Sergio Agüerót, majd megpróbálta lefejelni Vincent Kompanyt. 12 meccses eltiltást és 75 ezer fontos bírságot kapott.
2017-ben kiderült, 1260 alkalommal fogadott futballmeccsekre, miközben játékos volt. Az FA 18 hónapra eltiltotta, ez gyakorlatilag véget vetett a játékoskarrierjének.
Edzőként sem lett nyugodtabb: a Fleetwood Town edzésén megütötte egyik játékosát, Daniel Battyt. A Bristol Roversnél több botrányos nyilatkozatot tett: női kommentátorokat, több újságírót és játékost is sértegetett.
Barton híres arról, hogy folyamatosan botrányos tweeteket ír. Konfliktusai voltak többek között Gary Linekerrel, Alan Shearerrel női futballistákkal és kommentátorokkal is.
Joey Barton pályafutása során több klubban is futballozott, többek között:
- a Manchester City
- a Newcastle United
- a Queens Park Rangers
- a Burnley
- éa a Rangers játékosa is volt.
A középpályás 2017-es visszavonulása után edzőként dolgozott.