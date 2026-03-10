Az eset vasárnap este kilenckor történt, a Huyton and Prescot Golf Club közelében, Merseyside megyében. A helyszínre érkező rendőrök egy férfit találtak, akinek az arcán és a bordáin sérülések voltak – közölte a Merseyside-i rendőrség. Egy 50 éves férfit és egy 43 éves férfit súlyos testi sértés gyanújával vettek őrizetbe. Mindkét férfi továbbra is rendőrségi fogdában van, ahol kihallgatják őket. Az egyik vádlott nem más, mint a korábbi focista, Joey Barton.

Börtönbe került Joey Barton

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Joey Barton soha nem kerülte a balhékat

A rendőrség szerint az áldozatot kórházba szállították, hogy kivizsgálják az arcán és a bordáin keletkezett sérüléseket. A 43 éves Barton egyike volt annak a két férfinak, akiket a mentőszolgálatok riasztása után letartóztattak. A bejelentés szerint súlyos testi sértés gyanújával, a brit jog szerint a legsúlyosabb, még nem halált okozó testi sértés miatt kapták el Bartonékat. Ez azt jelenti, hogy szándékosan okoztak súlyos sérülést és valószínűleg nyílt seb is keletkezett, azaz minden bizonnyal késelés történt.

A rendőrök kedden reggel is a helyszínen dolgoztak, a területet kordonnal lezárták, és nyomkutatást végeztek. A hatóságok a környező kertekben is kutattak, miközben nyomkövető kutyákat is bevetettek a golfklub környékén, amely körülbelül 13 kilométerre található Liverpool belvárosától. Egy szomszéd a Liverpool Echo című lapnak azt mondta, hogy egy vérző férfit látott a földön, mielőtt értesítették volna a segélyhívót. Azt is elmondta, hogy hétfőn látta, amint a rendőrök lemossák a vért a járdáról.

„Amikor a párom tegnap reggel munkába indult, már leszedték a kordont, és a járdát mosták. Ezért van most homok mindenhol a járdán, mert azzal szórták fel, miután lemosták” – mondta.

Joey Barton a Manchester Citynél korábban egy karácsonyi bulin szivarral megégette csapattársát. Barton ittas volt a klub hathetes fizetésmegvonással büntette. Ez volt az első komolyabb botránya, majd később megverte csapattársát edzésen. Ousmane Dabót többször megütötte, majd a a földre került játékost tovább rugdosta.