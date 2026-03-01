A 46 éves John Carew-t az angol futball szerelmesei számára aligha kell bemutatni. A norvég támadó – aki 91 alkalommal lépett pályára a válogatottban, és 24 gólt szerzett – igazán feltűnő jelenség volt a Premier League-ben: fizikai erejével, karizmájával és persze a góljaival maradandó nyomot hagyott, különösen az Aston Villa szurkolóinak az emlékezetében, de Valenciában is szívesen emlékeznek az atletikus támadóra.
John Carew James Bondot is megpróbálná „lenyomni"
Most azonban egészen más célok vezérlik. Carew nem kevesebbre vágyik, mint hogy egy James Bond-filmben tűnjön fel – és nem is akármilyen szerepben.
A korábbi csatár a The Athleticnek adott interjújában – amely ezúttal sokkal inkább az IMDB-profiljára, mintsem a Transfermarkt-adatlapjára fókuszált –, meglepően konkrét elképzelésekről beszélt. Carew nem a főgonosz bőrébe bújna, hanem egy klasszikus Bond-univerzumbeli figurát formálna meg:
Egy James Bond-film gonosza szeretnék lenni. Nem a főgonosz, hanem egy bérgyilkos. A rosszfiú jobbkeze, egy néma orgyilkos, aki a film felénél elveszít egy harcot Bonddal szemben”
– fogalmazott.
A megfogalmazás nem véletlen. Carew pontosan tudja, milyen minták működnek a legendás filmsorozatban: a karizmatikus főellenség mellett mindig ott van az emlékezetes, veszélyes végrehajtó, aki
fizikailag is komoly kihívást jelent a 007-es ügynök számára. Nem csoda tehát, hogy ez a karakter ragadta meg a fantáziáját.
Már focistaként is a filmszerepekről álmodott a norvég óriás
A futballpályától a filmstúdiókig vezető útja korántsem egyik napról a másikra épült fel. Carew már aktív játékosként elkezdett az új karrier felé kacsintgatni. Elmondása szerint 2009-ben kezdett színészmesterséget tanulni, méghozzá meglehetősen diszkrét módon.
Volt egy edző, aki eljött a londoni lakásomba, szövegeken dolgoztunk, és azon, hogyan lehet karakterbe kerülni. Régóta érdekelt a színészet, de fiatalabb koromban százszázalékosan a futballra koncentráltam. Ez később jött, minden előképzettség nélkül.”
A tanulási folyamat komoly és tudatos volt. Carew nem csupán hobbiként tekintett az órákra, hanem a szakma elméleti és technikai oldalát is igyekezett megérteni.
„A coach hetente egyszer, néha kétszer jött, és párszor le is filmeztek, ahogy érzelmesen olvasok a kamera előtt.” A csapattársak mindebből szinte semmit sem érzékeltek. „Nem hiszem, hogy sokat meséltem nekik. Nem csináltam nagy ügyet belőle. Nem vagyok az a típus, aki állandóan beszél a dolgairól.”
A visszafogottság mögött praktikus okok is húzódtak. A profi futball és a színészet időigénye nehezen összeegyeztethető.
Egy film miatt akár hónapokig is a helyszínen kell lenni. Ezt profi játékosként nem lehet vállalni. Egy-két nap a nyári szünetben egyszerűen nem elég.”
Már a pályán is megőrültek a gólgyáros Carew-ért a rajongók
Carew 2012-ben vonult vissza, miután még egy évet eltöltött a West Hamnél a Championshipben. Az angol élvonalban összesen négy évet játszott, pályafutásának legemlékezetesebb időszaka pedig egyértelműen az Aston Villához kötődik. A birminghami klub színeiben 131 mérkőzésen 48 gólt szerzett, és kulcsszerepet játszott Martin O’Neill csapatának sikereiben, amely sorozatban háromszor is a hatodik helyen zárt.
Első idényében különösen hatékony volt: 32 bajnokin 13 gólt lőtt, többek között Gabby Agbonlahor oldalán, olyan játékosok társaságában, mint Gareth Barry, Ashley Young vagy Nigel Reo-Coker. A Villa Park közönsége számára Carew és Agbonlahor párosa az erő és a sebesség tökéletes kombinációját jelentette. Carew az első három Premier League-szezonjában összesen 38 gólt szerzett.
Az angliai karrier későbbi szakasza már kevésbé alakult fényesen. 2011 januárjában kölcsönbe a Stoke Cityhez került. Az ezt követő másfél évben mindössze négy alkalommal talált be Angliában, mielőtt végleg szögre akasztotta a cipőjét.
Angelina Jolie, Brad Pitt és Eva Mendes: egymás után jöttek a filmszerepek
A visszavonulás után azonban nem tétlenkedett. 2014-ben már szerepet vállalt a Dead of Winter (Téli halál) című kanadai horrorfilmben, amely egyfajta belépőt jelentett számára a filmiparba. Ezt két norvég produkció követte, majd a Home Ground (Hazai pálya) című sorozatban is feltűnt 2018 és 2019 között.
A kém- és akcióműfaj sem áll távol tőle. A Black Frost kapcsán Carew úgy jellemezte saját karakterét, mint James Bond és Jason Bourne keverékét – „egy kis plusz sárm hozzáadásával”. A megjegyzés jól tükrözi azt az önképet, amelyet a sportból érkező, de a vásznon is magabiztosan mozgó színész igyekszik kialakítani.
Pályája során hollywoodi A-listás sztárokkal is dolgozott. A Maleficent: Mistress of Evil (Demóna: A sötétség úrnője) forgatásán Angelina Jolie-val találkozott, de korábban Brad Pitt és Eva Mendes társaságában is megfordult. Ezek az élmények tovább erősítették filmipari ambícióit.
Az utóbbi években televíziós szerepei révén új közegben is ismertté vált. A The Playlist (A műsorlista), majd a Home for Christmas (Új barát karácsonyra) című produkciók különösen sok figyelmet hoztak számára, és Carew „ázsiója” látványosan emelkedni kezdett a streamingvilágban.
14 hónap börtönbüntetésre ítélték Norvégiában adócsalás miatt
Ahogy a színészi pályája, úgy a karrierje sem volt mentes a nehézségektől. 2022-ben 14 hónap börtönbüntetésre ítélték Norvégiában adócsalás miatt. A vád szerint 2014 és 2019 között több mint 25 millió fontnyi jövedelmet és vagyont nem jelentett be.
Carew bűnösnek vallotta magát, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ügynöke tanácsára járt el, aki azt közölte vele, hogy külföldi tartózkodása miatt nem kell adót fizetnie hazájában.
Az ügyről később szűkszavúan nyilatkozott. „Nem kérdeztek erről korábban. Nem hiszem, hogy sokat fogok beszélni róla. Egy gyors fejezet volt, szinte el is felejtettem, és jobb a múltban hagyni. Tovább léptünk.”
Carew a büntetést nem klasszikus, szigorú őrzésű börtönben, hanem a norvég igazságszolgáltatási rendszerre jellemző, nyitottabb, a társadalomba való visszailleszkedést segítő módon, elektronikus nyomkövetővel teljesítette. Közben nem tétlenkedett, a Norvég Labdarúgó-szövetséggel dolgozott együtt, gyerekeket és fiatal játékosokat edzett.
Sok a közös a fociban és a színészkedésben
Carew szerint a futball és a színészet között több a hasonlóság, mint azt elsőre gondolnánk.
Játékosként megszokod a nyomást. A színészetben is ott van. A többi színésszel való munka csapatjáték. Mindannyian valami közöset próbálunk létrehozni, ahogy egy futballcsapat is együtt küzd a győzelemért. Mindenkinek jól kell végeznie a dolgát, mindenki függ a másiktól.”
A kamera jelenléte sem jelentett számára újdonságot. „Soha nem zavart, amikor a kamerák az arcomba voltak tolva. Tudtam a dolgomat. A teljesítmény a lényeg – akár a pályán, akár a forgatáson.”
Mindeközben a James Bond-franchise jövője továbbra is nyitott kérdés. Daniel Craig utolsó filmje, a No Time To Die (Nincs idő meghalni) 2021-es bemutatója óta nem neveztek meg új 007-est, bár Tom Hardy neve rendre felbukkan a találgatásokban. Carew számára ez akár lehetőséget is jelenthet: új korszak, új szereplők, új arcok.
A sportvilágból a Bond-univerzumba vezető út nem példa nélküli. Dave Bautista, a korábbi WWE-sztár a Spectre – A Fantom visszatérben tűnt fel félelmetes ellenfélként, miközben a Marvel-filmekben Drax szerepében is ismertté vált. Dwayne Johnson, azaz „The Rock” szintén sikeresen váltott a ringből a filmvászonra.
Carew számára egy Bond-szerep újabb mérföldkő lenne. Egy egészen más típusú megméretés, ahol már közel sem a játékosmúlt, sokkal inkább a nézettségi adatok számítanak. Ahogy a története is sugallja: az út a képzeletbeli Aranycipőtől (soha nem nyert ilyen címet a pályafutása során) a Golden Globe-ig, vagy éppen az Oscar-díjig is vezethet.
