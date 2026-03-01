A 46 éves John Carew-t az angol futball szerelmesei számára aligha kell bemutatni. A norvég támadó – aki 91 alkalommal lépett pályára a válogatottban, és 24 gólt szerzett – igazán feltűnő jelenség volt a Premier League-ben: fizikai erejével, karizmájával és persze a góljaival maradandó nyomot hagyott, különösen az Aston Villa szurkolóinak az emlékezetében, de Valenciában is szívesen emlékeznek az atletikus támadóra.

John Carew a Premier League után Hollywoodot is meghódítaná

Fotó: STEPHEN LOVEKIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

John Carew James Bondot is megpróbálná „lenyomni"

Most azonban egészen más célok vezérlik. Carew nem kevesebbre vágyik, mint hogy egy James Bond-filmben tűnjön fel – és nem is akármilyen szerepben.

A korábbi csatár a The Athleticnek adott interjújában – amely ezúttal sokkal inkább az IMDB-profiljára, mintsem a Transfermarkt-adatlapjára fókuszált –, meglepően konkrét elképzelésekről beszélt. Carew nem a főgonosz bőrébe bújna, hanem egy klasszikus Bond-univerzumbeli figurát formálna meg:

Egy James Bond-film gonosza szeretnék lenni. Nem a főgonosz, hanem egy bérgyilkos. A rosszfiú jobbkeze, egy néma orgyilkos, aki a film felénél elveszít egy harcot Bonddal szemben”

– fogalmazott.

John Carew is not your regular former footballer.



The ex-Premier League striker secretly took up acting classes while at Aston Villa and has now appeared alongside Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer and Chiwetel Ejiofor.



At Christmas, he starred in a Netflix show that topped the… pic.twitter.com/uLDg5Gq9rQ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) February 8, 2026

A megfogalmazás nem véletlen. Carew pontosan tudja, milyen minták működnek a legendás filmsorozatban: a karizmatikus főellenség mellett mindig ott van az emlékezetes, veszélyes végrehajtó, aki

fizikailag is komoly kihívást jelent a 007-es ügynök számára. Nem csoda tehát, hogy ez a karakter ragadta meg a fantáziáját.

Daniel Craig almost ended Bond’s story right after Casino Royale (2006). He wanted a definitive exit. ‘When Craig’s Bond goes, he can’t come back.’



The story concluded with his permanent death in No Time to Die (2021). pic.twitter.com/zLv10CAqpl — cinesthetic. (@TheCinesthetic) January 26, 2026



Már focistaként is a filmszerepekről álmodott a norvég óriás

A futballpályától a filmstúdiókig vezető útja korántsem egyik napról a másikra épült fel. Carew már aktív játékosként elkezdett az új karrier felé kacsintgatni. Elmondása szerint 2009-ben kezdett színészmesterséget tanulni, méghozzá meglehetősen diszkrét módon.

Volt egy edző, aki eljött a londoni lakásomba, szövegeken dolgoztunk, és azon, hogyan lehet karakterbe kerülni. Régóta érdekelt a színészet, de fiatalabb koromban százszázalékosan a futballra koncentráltam. Ez később jött, minden előképzettség nélkül.”

A norvég válogatottan közel száz mecsig jutott

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A tanulási folyamat komoly és tudatos volt. Carew nem csupán hobbiként tekintett az órákra, hanem a szakma elméleti és technikai oldalát is igyekezett megérteni.

„A coach hetente egyszer, néha kétszer jött, és párszor le is filmeztek, ahogy érzelmesen olvasok a kamera előtt.” A csapattársak mindebből szinte semmit sem érzékeltek. „Nem hiszem, hogy sokat meséltem nekik. Nem csináltam nagy ügyet belőle. Nem vagyok az a típus, aki állandóan beszél a dolgairól.”