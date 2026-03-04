Tóth Alex ezúttal nem kapott szerepet a Bournemouth csapatában, a Fraditól igazolt magyar válogatott középpályás a kispadról nézte végig a Brentford elleni Premier League-meccset, amely gól nélküli döntetlennel ért véget. A legérdekesebb jelenet a lefújást követően játszódott le, a Liverpool korábbi sztárja, Jordan Henderson főszereplésével.

Jordan Henderson dühös lett a meccs után

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mit csinált a Liverpool korábbi sztárja, Jordan Henderson?

Az indulatok akkor erősödtek fel, amikor a meccs után a csapatok elindultak a játékoskijáró felé. A felek között heves szóváltás alakult ki, és úgy tűnt, Henderson a Bournemouth másodedzőjével, Tommy Elphickkel keveredett összetűzésbe. A 35 éves középpályás megpróbálta átverekedni magát a tömegen és nekiment volna a hazaiak segédedzőjének, ám végül a többiek visszafogták és odébbtessékelték az ingerült sztárjátékost. A Bournemouth trénere, Andoni Iraola igyekezett békét teremteni a dulakodók között, majd elárulta, hogy Hendersont voltaképpen a másik asszisztense, Shaun Cooper dühítette fel.

It's all kicking off between the benches at the full-time whistle in Bournemouth 💥



Brentford's Jordan Henderson is involved 👀



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/TGXDl2saQQ — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 3, 2026

Mindig békéltető vagyok, de nem tudom, hogyan kezdődött. Henderson és Cooper között támadt konfliktus. Kemény vita volt,

de valójában nem történt semmi komoly. Mindenki védi a saját érdekeit. Nem tudom, hogyan kezdődött, de végül nem történt nagy baj. Kezet fogtam a Brentford edzőjével, Keith Andrewsszal és a negyedik játékvezetővel, majd ekkor történt a konfrontáció, amit hamar leállítottunk. Az biztos, hogy heves vita tört ki kettejük között” – mondta a Bournemouth vezetőedzője.

A 87-szeres angol válogatott Jordan Henderson legszebb éveit a Liverpool csapatában töltötte, a Vörösök játékosaként Bajnokok Ligáját és Premier League-et is nyert. Később Szaúd-Arábiában és Hollandiában is légióskodott, a Brentford együttesét tavaly nyár óta erősíti.