Tóth Alex ezúttal nem kapott szerepet a Bournemouth csapatában, a Fraditól igazolt magyar válogatott középpályás a kispadról nézte végig a Brentford elleni Premier League-meccset, amely gól nélküli döntetlennel ért véget. A legérdekesebb jelenet a lefújást követően játszódott le, a Liverpool korábbi sztárja, Jordan Henderson főszereplésével.
Mit csinált a Liverpool korábbi sztárja, Jordan Henderson?
Az indulatok akkor erősödtek fel, amikor a meccs után a csapatok elindultak a játékoskijáró felé. A felek között heves szóváltás alakult ki, és úgy tűnt, Henderson a Bournemouth másodedzőjével, Tommy Elphickkel keveredett összetűzésbe. A 35 éves középpályás megpróbálta átverekedni magát a tömegen és nekiment volna a hazaiak segédedzőjének, ám végül a többiek visszafogták és odébbtessékelték az ingerült sztárjátékost. A Bournemouth trénere, Andoni Iraola igyekezett békét teremteni a dulakodók között, majd elárulta, hogy Hendersont voltaképpen a másik asszisztense, Shaun Cooper dühítette fel.
Mindig békéltető vagyok, de nem tudom, hogyan kezdődött. Henderson és Cooper között támadt konfliktus. Kemény vita volt,
de valójában nem történt semmi komoly. Mindenki védi a saját érdekeit. Nem tudom, hogyan kezdődött, de végül nem történt nagy baj. Kezet fogtam a Brentford edzőjével, Keith Andrewsszal és a negyedik játékvezetővel, majd ekkor történt a konfrontáció, amit hamar leállítottunk. Az biztos, hogy heves vita tört ki kettejük között” – mondta a Bournemouth vezetőedzője.
A 87-szeres angol válogatott Jordan Henderson legszebb éveit a Liverpool csapatában töltötte, a Vörösök játékosaként Bajnokok Ligáját és Premier League-et is nyert. Később Szaúd-Arábiában és Hollandiában is légióskodott, a Brentford együttesét tavaly nyár óta erősíti.
