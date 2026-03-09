José Mourinho együttese már 2-0-s hátrányban volt, azonban a szünet után összejött a szépítés, majd a hajrá fordulatosan alakult: a csereként beállt Leandro Barreiro a 88. percben egyenlített, ami után kaotikus jelenetek alakultak ki a pálya mellett. Mourinho ekkor került konfliktusba a Porto kispadjával, és végül piros lapot kapott.

José Mourinho ismét nem bírt magával

Fotó: Bruno de Carvalho/Brazil Photo Press/AFP

A portugál edző azonban vitatta a döntést. Elmondása szerint a játékvezető azért állította ki, mert a Porto kispadja felé rúgta a labdát, ő viszont máshogy látta az esetet.

– A bíró azt mondta, azért küldött le, mert a Porto kispadja felé rúgtam a labdát, ami egyáltalán nem igaz. Sokszor rúgom a labdát a lelátóra gólok után, hogy egy szerencsés szurkolóé legyen – magyarázta Mourinho.

A feszültség azonban a mérkőzés után sem csillapodott. A Porto egyik segédedzője, a korábbi argentin válogatott középpályás Lucho González szintén piros lapot kapott, és Mourinho szerint az öltözőfolyosón komoly szóváltás alakult ki köztük.

– Ötvenszer nevezett árulónak – mondta a Benfica trénere. – Szeretném tudni, hogy minek vagy kinek az árulója? Elmentem Portóba, a lelkemet adtam a klubért, majd dolgoztam a világ több nagy csapatánál. Ez professzionalizmus.

Mourinho különösen azért érezte sértőnek a kijelentést, mert edzői pályafutása egyik legsikeresebb időszakát éppen a FC Porto kispadján töltötte. A portugál szakember 2002 és 2004 között hat trófeát nyert a klubbal, köztük UEFA-kupát és Bajnokok Ligáját is.

A botrányos jelenetek után várhatóan a portugál szövetség is vizsgálni fogja a történteket.