Tavaly júliusban szörnyű tragédia történt. Diogo Jota egy autóbalesetben hunyt el Spanyolország északi részén, 25 éves testvérével, Andre Silvával ültek egy járműben. A tragédia néhány héttel azután történt, hogy a 28 éves Jota feleségül vette Rute Cardosót, akitől három gyermeke született.

Rute Cardoso egy 10 kilométeres apák napi futóversenyt teljesített szülővárosában, Portóban, és néhai férje után a 20-as rajtszámot viselte – ez volt ugyanis Jota liverpooli mezszáma.

„20+♾️, Apák napi verseny” – írta a közösségi médiában Rute.

Rute számos támogató üzenetet kapott a futballszurkolóktól, valaki a Liverpool mottójára utalva azt írta: „Soha nem fogsz egyedül futni”.

Az özvegy 52 perc 7 másodperc alatt teljesítette a 10 kilométeres távot. Korábban is volt már rá példa, hogy Rute futóversenyen indult, egy másik, ugyan ilyen távú versenyen is Jota 20-asát viselte.

A Liverpool a nyáron az összes csapatánál visszavonultatta Jota 20-as számát. A szurkolók továbbra is tisztelegnek egykori hősük előtt azzal, hogy minden hazai mérkőzés 20. percében eléneklik a dalát, hosszas tapsvihar közepette.

A klub tulajdonosai elkötelezték magukat Rute és a három gyermekük gondozása mellett. Ez megában foglalja azt is, hogy tiszteletben tartják Jota szerződését, amely 2027-ben járt volna le, így segítve a családot heti 140.000 font körüli összeggel.