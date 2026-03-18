Az első apák napja a megrendítő tragédiában elhunyt Liverpool legenda nélkül. Diogo Jota özvegye meghatóan emlékezett néhai férjére.

Tavaly júliusban szörnyű tragédia történt. Diogo Jota egy autóbalesetben hunyt el Spanyolország északi részén, 25 éves testvérével, Andre Silvával ültek egy járműben. A tragédia néhány héttel azután történt, hogy a 28 éves Jota feleségül vette Rute Cardosót, akitől három gyermeke született.

Fotó:nemi.photosports

Rute Cardoso egy 10 kilométeres apák napi futóversenyt teljesített szülővárosában, Portóban, és néhai férje után a 20-as rajtszámot viselte – ez volt ugyanis Jota liverpooli mezszáma.

„20+♾️, Apák napi verseny” – írta a közösségi médiában Rute.

Rute számos támogató üzenetet kapott a futballszurkolóktól, valaki a Liverpool mottójára utalva azt írta: „Soha nem fogsz egyedül futni”.

Az özvegy 52 perc 7 másodperc alatt teljesítette a 10 kilométeres távot. Korábban is volt már rá példa, hogy Rute futóversenyen indult, egy másik, ugyan ilyen távú versenyen is Jota 20-asát viselte.

Fotó: Instagram

A Liverpool a nyáron az összes csapatánál visszavonultatta Jota 20-as számát. A szurkolók továbbra is tisztelegnek egykori hősük előtt azzal, hogy minden hazai mérkőzés 20. percében eléneklik a dalát, hosszas tapsvihar közepette.

A klub tulajdonosai elkötelezték magukat Rute és a három gyermekük gondozása mellett. Ez megában foglalja azt is, hogy tiszteletben tartják Jota szerződését, amely 2027-ben járt volna le, így segítve a családot heti 140.000 font körüli összeggel.

 

