A magyar női kosárlabda-válogatott kedd este a saját kezébe vette a sorsát, és a törökök legyőzésével szó szerint jegyet váltott a 2026-os németországi világbajnokságra. A magyar válogatott 1998 után lesz ismét ott a világeseményen, melyre a C jelű csoport második helyezettjeként jutott ki. A lefújást követően Völgyi Péter szövetségi kapitány, Juhász Dorka, Takács-Kiss Virág és Abo Nina nyilatkozott az M4 Sportnak.

Juhász Dorka dobta a legtöbb pontot a magyar csapatban

Juhász Dorka és Völgyi Péter is büszke a csapatra

Völgyi Péter azzal kezdte nyilatkozatát az M4 Sportnak, hogy egymásért küzdöttek játékosai, egységet alkottak, és nagyon büszke rájuk.

Régen volt ilyen eredmény a magyar kosárlabdában, az itt látottak alapján optimista vagyok a folytatásra. Ma nagyon nehéz dolgunk volt, mert korábban négy meccs is alakulhatott volna úgy, hogy kijutunk, fejben ezt nehéz feldolgozni. A vb-re majd felkészülünk, odatesszük magunkat, biztosan kemény ellenfelek várnak ránk

− fogalmazott a szövetségi kapitány, akinek csapata három győzelemmel hozta le a vb-selejtező 2026-os kiírását.

Takács-Kiss Virág úgy vélekedett, hogy bezárult egy kör Isztambulban.

„Most tudjuk elfelejteni a 2024-es elvesztett olimpiai selejtezőt. Mi magunknak harcoltuk ki a vb-t, és ez nagyszerű érzés!” − jelentette ki.

Juhász Dorka közölte, ők eleve úgy számoltak előzetesen, hogy három siker kell a kijutáshoz.

„Ennek így kellett lennie! Győzni akartunk ma, és sokkal jobb így, mint ha mások meccsei alapján jutottunk volna ki. A soproni olimpiai selejtező nagy pofon volt, most megint szembejött Kanada és Japán is, de igazi csapatmunkával kiküzdöttük a vb-t” − nyilatkozta a török Galatasaray centere.

Aho Nina is hozzátette, hogy nehéz két év van mögöttük, de ő végig hitt abban, hogy a kemény munkának meglesz a jutalma.