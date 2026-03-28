Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Magyar Péterék agresszorokat küldtek Győrbe, teljesen elvadult a Tisza-gárda – videók

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool korábbi menedzsere pótolhatatlannak nevezte Mohamed Szalah-t. Jürgen Klopp szerint az egyiptomi világsztár még hosszú évekig játszhat valahol, ha van kedve.

A német szakember volt a Liverpool menedzsere, amikor Mohamed Szalah 2017 nyarán az Anfieldre igazolt. Ha kezdetben nem is tűnt annyira ígéretesnek, a következő kilenc évben klublegendává nőte ki magát. Jürgen Klopp szerint az egyiptomi egy pótolhatatlan játékos.

Fotó: FELIX HORHAGER / DPA

Jürgen Klopp pótolhatatlannak nevezte Szalah-t

Mohamed Szalah kedden jelentette be, hogy a szezon végén elhagyja a Liverpoolt, és még nem döntött arról, hol folytatja pályafutását. Klopp úgy véli, az egyiptomi fizikai adottságai és mentális ereje alapján „még hat vagy akár hét évig is játszhat valahol, ha akar”.

A korábbi sikerkovács szakember azért tért vissza a Merseyside-ra, mint tiszteletbeli LFC Alapítvány-nagykövet, hogy számos jótékonysági eseményen vegyen részt, valamint ott ült a kispadon a Borussia Dortmund elleni teltházas meccsen, ahol a két klub legendái léptek pályára. Klopp természetesen Szalah távozásáról is szót ejtett.

„Az ilyen játékos, mint Szalah pótolhatatlan”mondta.

Ez mindig így van. Lesz egy űr, amit majd valaki, valamikor képes lesz betölteni. De ott motoszkál a fejünkben, hogy mennyi időt adunk, mennyi teret engedünk annak, aki ott fog majd játszani a helyén. Bármilyen rendszert is választ a menedzser. De Mo Szalah... Nem vagyok biztos benne, hogy létezik még egy ilyen játékos.”

Klopp hozzátette, hogy vannak más tehetséges játékosok is azon a szélen a Liverpool keretében. Más erősségekkel és más tulajdonságokkal vannak felvértezve, a számok, amiket Szalah produkált, „páratlanok a posztján”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!