A német szakember volt a Liverpool menedzsere, amikor Mohamed Szalah 2017 nyarán az Anfieldre igazolt. Ha kezdetben nem is tűnt annyira ígéretesnek, a következő kilenc évben klublegendává nőte ki magát. Jürgen Klopp szerint az egyiptomi egy pótolhatatlan játékos.

Jürgen Klopp pótolhatatlannak nevezte Szalah-t

Mohamed Szalah kedden jelentette be, hogy a szezon végén elhagyja a Liverpoolt, és még nem döntött arról, hol folytatja pályafutását. Klopp úgy véli, az egyiptomi fizikai adottságai és mentális ereje alapján „még hat vagy akár hét évig is játszhat valahol, ha akar”.

A korábbi sikerkovács szakember azért tért vissza a Merseyside-ra, mint tiszteletbeli LFC Alapítvány-nagykövet, hogy számos jótékonysági eseményen vegyen részt, valamint ott ült a kispadon a Borussia Dortmund elleni teltházas meccsen, ahol a két klub legendái léptek pályára. Klopp természetesen Szalah távozásáról is szót ejtett.

„Az ilyen játékos, mint Szalah pótolhatatlan” – mondta.

Ez mindig így van. Lesz egy űr, amit majd valaki, valamikor képes lesz betölteni. De ott motoszkál a fejünkben, hogy mennyi időt adunk, mennyi teret engedünk annak, aki ott fog majd játszani a helyén. Bármilyen rendszert is választ a menedzser. De Mo Szalah... Nem vagyok biztos benne, hogy létezik még egy ilyen játékos.”

Klopp hozzátette, hogy vannak más tehetséges játékosok is azon a szélen a Liverpool keretében. Más erősségekkel és más tulajdonságokkal vannak felvértezve, a számok, amiket Szalah produkált, „páratlanok a posztján”.