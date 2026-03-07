Jürgen Klopp ügynöke cáfolta azokat a spekulációkat, amelyek szerint a korábbi Liverpool-edző az Atlético Madrid menedzseri posztjára pályázik. Egy spanyol médiaorgánum azt állította, hogy Klopp nemrégiben előrehaladott tárgyalásokat folytatott Diego Simeone utódjaként az Atlético menedzseri posztjára. Simeone 2027-ig szerződött az Atléticóval, de az El Chiringuito szerint a klub tulajdonosai fontolgatják, hogy a szezon végén elbúcsúznak az argentin edzőtől.

Jürgen Klopp neve gyakran felmerül a vezetőedzői pletykák kapcsán

Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Jürgen Klopp nem megy Madridba

„Nincs szükség arra, hogy olyan kérdésekre válaszoljunk, amelyek csak pletykák. Jelenleg senki sem keresett meg minket” – mondta Klopp ügynöke. „Jurgen Klopp nagyon elégedett a Red Bullnál betöltött jelenlegi pozíciójával, és a Real Madrid edzői posztjáról folyó tárgyalásokról szóló hírek is egyelőre csak pletykák.” Kosicke nyilatkozata azt követően érkezett, hogy a Red Bull vezérigazgatója, Oliver Mintzlaff szintén cáfolta azokat a spekulációkat, miszerint Klopp távozni szeretne a Red Bull globális futballigazgatói posztjáról.

„Ez teljes képtelenség, és teljesen légből kapott ötlet” – mondta Mintzlaff. „Éppen ellenkezőleg, rendkívül elégedettek vagyunk Jürgen Klopp munkájával. Sok időt és energiát fektet bele, folyamatosan kommunikál edzőinkkel és sportigazgatóinkkal, és fenntartható módon fejleszti a Red Bull futballfilozófiáját. Meggyőződésünk, hogy ő a megfelelő ember erre a feladatra. Erre összpontosítjuk minden figyelmünket és energiánkat.”

A Klopp visszatérésével kapcsolatos spekulációk annak ellenére is folytatódnak, hogy ő folyamatosan hangsúlyozza, hogy élvezi az edzősködéstől távol töltött életet. „Imádom azt, amit most csinálok. Nem hiányzik az edzősködés, egyáltalán nem. Most is edzősködöm, de másképp, nem játékosokat, és nem hiányzik” - mondta Klopp néhány hónappal ezelőtt.