Jürgen Klopp 2024 nyarán távozott a Liverpool csapatától, majd fél év pihenőt követően a Red Bull globális futballvezetője lett. Az új állása ellenére az 58 éves német szakember nevét folyamatosan bedobják, amikor egy top csapat új edzőt keres, legutóbb a Real Madridnál és az Atlético Madridnál merült fel a szerződtetése – mármint a pletykalapok szerint.

Jürgen Klopp egyelőre nem tervezi a visszatérését, de még nem végzett az edzősködéssel

Klopp nemrég egy The Athleticnek adott interjúban el is mondta, hogy teljesen elégedett azzal, ahol most van, és nem szeretne máshol lenni.

Jürgen Klopp a Real Madridban?

Hétfőn egy németországi reklámeseményen Jürgen Klopp teljes képtelenségnek nevezte, hogy a Real Madrid edzője legyen, ugyanakkor nyitva hagyta a jövőbeni visszatérésének a lehetőségét.

„Ha a Real Madrid felhívott volna, már tudnánk róla. De ez mind butaság. Egyszer sem hívtak. Még az ügynökömet sem keresték” – mondta MagentaTV-nek a német szakember, aki azt is kijelentette, hogy a német válogatott irányítása sem foglalkoztatja.

Még nem fejeztem be teljesen az edzői pályafutásomat. Ki tudja, mi adódhat a következő években. De jelenleg semmilyen tervem nincs ezzel kapcsolatban”

– mondta Klopp, aki hozzátette, hogy nem tervezi bedobni a törölközőt a Red Bullnál, hiszen még csak a második évét kezdi a vállalatnál, amelynek hálózatába tartozik az RB Leipzig, az Red Bull Salzburg, az New York Red Bulls, a brazil Red Bull Bragantino és a japán RB Omiya Ardija is.

Oliver Mintzlaff, a vállalati projektekért és befektetésekért felelős vezérigazgató is kizárta Klopp távozásának lehetőségét egy februári nyilatkozatban.

Rengeteg energiát fektet a munkájába, folyamatos kapcsolatban áll az edzőinkkel és sportigazgatóinkkal, és hosszú távon fejleszti a Red Bull futballfilozófiáját. Meggyőződésünk, hogy ő a megfelelő ember erre a feladatra. Minden energiánkat és figyelmünket erre összpontosítjuk”

– mondta Mintzlaff.

Klopp közel kilenc évet töltött a Liverpool együttesénél, amellyel 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert, egy évvel később pedig a Premier League-trófeát hódította el. A német szakember 2024-ben jelentette be távozását, mondván, hogy elfogyott az energiája.