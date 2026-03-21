A mérkőzés elején a Brighton az első helyzetéből megszerezte a vezetést, a 30. percben azonban Kerkez Milos találatával egyenlíteni tudott a Liverpool.

Kerkez Milos szezonbeli második gólját lőtte a Liverpoolban

A grúz Giorgi Mamardasvili felívelése után a Brighton védelme beragadt, a mélységből induló Kerkez viszont elkezdett sprintelni a kapu felé, ráadásul egy félresikerült csúsztatás formájában tökéletes ajándéklabdát kapott Lewis Dunktól, melyre lecsapva 11 méterről átpöckölte a labdát Verbruggen fölött.

Kerkez Milos a 28. bajnoki mérkőzésén a második gólját lőtte a Liverpool csapatában. Legutóbb a Brentford otthonában talált be a 9. fordulóban.