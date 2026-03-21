A Premier League 31. fordulójának nyitómérkőzésén a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool a Brighton otthonába látogatott. Az első félidő elején a Brighton szerzett vezetést az angol válogatott Danny Welbeck fejes góljával, a 30. percben viszont jött a Liverpool egyenlítőgólja, méghozzá Kerkez Milostól.
Kerkez Milos a második gólját lőtte a Liverpoolban
A grúz Giorgi Mamardasvili felívelése után a Brighton védelme beragadt, a mélységből induló Kerkez viszont elkezdett sprintelni a kapu felé, ráadásul egy félresikerült csúsztatás formájában tökéletes ajándéklabdát kapott Lewis Dunktól, melyre lecsapva 11 méterről átpöckölte a labdát Verbruggen fölött.
Kerkez Milos a 28. bajnoki mérkőzésén a második gólját lőtte a Liverpool csapatában. Legutóbb a Brentford otthonában talált be a 9. fordulóban.
