A Liverpool magyar válogatott balhátvédje két csapattársával együtt jótékonysági rendezvényen vett részt. Kerkez Milosék felejthetetlen élményt szereztek egy tucat iskolás gyereknek.

A Könyv Világnapja nevezetű jótékonysági rendezvényt minden évben március első csütörtökén rendezik meg az Egyesült Királyságban és Írországban. Ebből az apropóból a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató Liverpool és a világ egyik legnagyobb kiadóvállalata, a japán Kodansha egy különleges mozgókönyvtári túrát szervezett közösen a helyi általános iskolás gyerekeknek. A rendezvény célja az volt, hogy felkeltsék a fiatalok olvasás iránti érdeklődését.

Curtis Jones és Kerkez Milos ezúttal nem a pályán okozott örömöt a szurkolóknak
Curtis Jones és Kerkez Milos ezúttal nem a pályán okozott örömöt a szurkolóknak
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Kerkezék az olvasás örömét népszerűsítették

A Liverpool három játékosa, Kerkez Milos, Curtis Jones és Rio Ngumoha egy kis könyves bódéból csalt mosolyt a liverpooli gyerekek arcára. A futballisták ugyanis kérdez-feleleket játszott a gyerekekkel, akik minden helyes válaszért jutalmat kaptak. Az eseményen mintegy 500 könyvet osztottak szét a megjelent gyerekek között, valamint dedikált liverpooli termékeket és egyéb ajándéktárgyakat.

Kerkez Milosék alighanem életre szóló élményt szereztek a helyi gyerekeknek, ám a magyar válogatott balhátvéd nem először került hasonló helyzetbe. Néhány hete a Liverpool alapítványának számító LFC Foundation rendezvényén vett részt, amelyen ő volt a meglepetésvendég.

Kerkezék az FA-kupában ehetnek revansot

A Premier League-ben csupán csupán hatodik helyen álló Liverpool pénteken az FA-kupában vághat vissza a sereghajtó Wolverhamptonnak, amely kedden meglepetésre 2-1-re legyőzte a bajnokságban a címvédőt. 

Ami Kerkezt illeti, a magyar játékos a mérsékeltebb kezdést követően felvette a ritmust Liverpoolban, ahol az idei szezonban eddig 36 tétmérkőzésen egy gól és két gólpassz a mérlege. 

