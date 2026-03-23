A Liverpool 2-1-re kikapott Brightonban, pedig Kerkez Milos ezúttal is letette a névjegyét: ő szerezte csapata egyetlen gólját, amellyel még visszahozta a meccsbe a vendégeket. A magyar válogatott játékos kifejezetten aktív volt, és a Liverpool jobb teljesítményt nyújtó futballistái közé tartozott, de ez sem volt elég a pontszerzéshez. A találkozót végül Danny Welbeck duplája döntötte el a Brighton javára.

Nem Kerkez Miloson múlt, hogy a Liverpool kikapott szombaton a Brightontól

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Kerkez Milos kimondta, amit ritkán hallani

A lefújás után — a mérkőzésen 76 percig futballozó — Kerkez nem keresett kifogásokat, inkább nyíltan beszélt arról, mit érzett a pályán.

Szerintem az ellenfelünk nagyon jól játszott, több helyzetet is kialakított. Mi nem tudtunk annyit kidolgozni, amennyit szerettünk volna, és ez egy kifejezetten nehéz mérkőzés volt. Látszott rajtunk, hogy néhányan már kissé fáradtak voltunk

— idézte Kerkezt a Liverpool Echo.

A nyilatkozat azért is különösen beszédes, mert néhány nappal korábban még teljesen más hangulat uralkodott a csapat körül: a Galatasaray elleni 4–0-s győzelem után Kerkez a Liverpool hivatalos felületén a csapat mentalitását és energiáját dicsérte. A Brighton ellen viszont már egy jóval tompább, kevésbé dinamikus Liverpool lépett pályára.

A háttérben ott van a túlterheltség

A vereség után nemcsak Kerkez beszélt erről, hanem Arne Slot is arra utalt, hogy a játékosai rendkívül nagy terhelés alatt vannak. A holland edző egyenesen azt kérte a válogatottak szövetségi kapitányaitól, hogy a szünetben lehetőleg ne tarták végig a pályán 180 pefcen át a liverpooli futballistákat, mert csapatán már most is érződik a túlterheltség. Mint cikkünkben kiemeltük, a Brighton elleni bajnokit mindössze 62 órával a Galatasaray elleni BL-meccs után játszotta a Liverpool.

A tervek szerint hétfőn érkezik meg Telkibe Kerkez Milos és a többi kerettag, a magyar válogatott ugyanis szombaton Szlovénia, majd jövő kedden Görögország ellen játszik felkészülési mérkőzést.