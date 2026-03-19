A Liverpool-Galatasaray BL-találkozó után Kerkez Milos is értékelt, és szavai jól tükrözték a csapat dominanciáját.

Kerkez Milos a budapesti BL-döntőről álmodik

Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Kerkez Milos: Végrehajtottuk a tervet

„Igen, ez abszolút ott van a legjobbak között. Szerintem ma a mentalitás és az energia hihetetlen volt minden játékostól. Sokkal jobbak voltunk a második labdákban, a párharcokban és a gyors támadásokban. Én ezt is a legjobbak közé tenném” – mondta a magyar balhátvéd a Liverpool honlapjának arról, hogy ez volt-e a szezon egyik legjobb teljesítménye.

A Galatasaray szinte levegőhöz sem jutott, amiben Kerkez szerint kulcsszerepe volt az agresszív játékstílusnak:

„Nagyszerű energia volt bennünk, rengeteg második labdát szereztünk, és azonnal támadásba lendültünk, sok szereléssel. Ez felpörgette a szurkolókat, ők pedig minket.

Ilyen Bajnokok Ligája-estét még nem éltem át, számomra ez igazán különleges volt. Nagyon büszke vagyok a srácokra.”

Az Anfield hangulata külön is mély benyomást tett rá:

„Fantasztikus volt. Ahogy mondtam, minden egyes szerelésnél, párharcnál, második labdánál, gyors támadásnál – egyszerűen hihetetlen. Ilyet még nem éreztem… az anfieldi BL-esték különlegesek. Hálás vagyok, hogy ezt ma átélhettem.”

A meccs képe egyértelmű volt, a Liverpool rengeteg helyzetet dolgozott ki:

„Sok helyzetünk volt, ott volt a tizenegyes is, aztán Flo (Wirtz, - a szerk.) lehetőségei. Rengeteg sanszunk volt, de szerintem védekezésben is nagyon jók voltunk, alig adtunk lehetőséget az ellenfélnek. A második félidőben is jöttek sorban a helyzetek, szóval tökéletesen végrehajtottuk a tervet. Nagyszerű este volt.”

Kerkez Milos külön kitért Szoboszlai Dominik teljesítményére is:

Top, top játékos. Nagyon jó az önbizalma, rengeteget ad nekünk. Látszik, ahogy fut és presszingel. Szerintem magával húzza az egész csapatot, és mindent megcsinál. Nagyon fontos számunkra, remélem így folytatja, most pedig megyünk tovább Brightonba.”

A negyeddöntős ellenfélről, a PSG-ről is beszélt:

„Tudjuk, hogy ők a címvédők, tavaly megnyerték a BL-t. Nagyon jó csapat, várjuk már a meccset, de tudjuk, hogy a Premier League-ben is pontokat kell szereznünk, így már a Brighton elleni meccsre is koncentrálunk.”