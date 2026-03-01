Az Origón is beszámoltunk korábban arról, hogy a Premier League 28. fordulójában, szombaton délután a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool 5-2-re legyőzte az Anfielden a West Ham United csapatát. A mérkőzést Kerkez és Szoboszlai is végigjátszotta, utóbbi ráadásul gólpasszal vette ki a részét a Liverpool sikeréből. A meccs után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok Kerkez kapcsán elsősorban a fiatal válogatott magyar hátvéd küzdőszellemét emelték ki.

Kerkez Milos egyre jobban játszik a Liverpoolban

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Kerkez az Insta-oldalán üzent

A Liverpool fontos három pontot szerzett a bajnokságban, Kerkez az Instagram-oldalán egy mondattal üzent a győzelmet követően: „Nagyszerű győzelem nagyszerű szurkolás mellett otthon, dolgozunk és fejlődünk tovább!”