Kerkez Milos adott egy rövidebb interjút, amelyet a Sky Sports osztott meg és lent teljes egészében angol nyelven megtekinthető. A magyar válogatott hátvéd elmondása szerint az elmúlt hónapokban (nyolc hónapja került a Liverpool csapatához) sokat fejlődött, miután az elején még időre volt szüksége, hogy alkalmazkodjon az új játékstílushoz és a liverpooli csapattársaihoz. Az együtteshez sok új játékos csatlakozott, és időbe telt, mire megismerkedtek és megértették egymás játékstílusát.
Kerkez Milos Szoboszlairól is szót ejtett
Kerkez azt is elárulta, hogy jó kapcsolatot alakított ki Andy Robertsonnal, aki sokat segített neki, különösen a beadások tekintetében. A fiatal bekket lenyűgözte Mohamed Szalah trófeagyűjteménye, és arra motiválja, hogy keményen dolgozzon és hasonló sikereket érjen el.
Kerkez és Szoboszlai Dominik jó barátságot ápolnak, és Szoboszlai a pályán és azon kívül is segíti őt: „Sokat lógunk Dommal is, és ő is sokat segít nekem, futballban, életmódban és az élet egyéb dolgaiban is... Nagyszerű karakter, és azt mondanám, hogy nagyszerű vezetővé válik a pályán és azon kívül is. Jó, hogy itt van.”
A jövővel kapcsolatban Kerkez megosztotta a riporterrel, hogy továbbra is fejlődni szeretne, és a legjobbját akarja nyújtani a pályán. Reméli, hogy trófeákat nyer a Liverpoollal, és maradandó benyomást tesz a szurkolókra azzal, hogy mindig 100%-ot nyújt. Végül, de nem utolsó sorban Kerkez már alig várja, hogy legyen egy tóparti háza szülővárosában, ahol kikapcsolódhat a reflektorfénytől távol.