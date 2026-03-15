Kerkez Milos adott egy rövidebb interjút, amelyet a Sky Sports osztott meg és lent teljes egészében angol nyelven megtekinthető. A magyar válogatott hátvéd elmondása szerint az elmúlt hónapokban (nyolc hónapja került a Liverpool csapatához) sokat fejlődött, miután az elején még időre volt szüksége, hogy alkalmazkodjon az új játékstílushoz és a liverpooli csapattársaihoz. Az együtteshez sok új játékos csatlakozott, és időbe telt, mire megismerkedtek és megértették egymás játékstílusát.

Kerkez Milos felnéz Szalahra és Szoboszlainak és sokat köszönhet

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Kerkez Milos Szoboszlairól is szót ejtett

Kerkez azt is elárulta, hogy jó kapcsolatot alakított ki Andy Robertsonnal, aki sokat segített neki, különösen a beadások tekintetében. A fiatal bekket lenyűgözte Mohamed Szalah trófeagyűjteménye, és arra motiválja, hogy keményen dolgozzon és hasonló sikereket érjen el.

Kerkez és Szoboszlai Dominik jó barátságot ápolnak, és Szoboszlai a pályán és azon kívül is segíti őt: „Sokat lógunk Dommal is, és ő is sokat segít nekem, futballban, életmódban és az élet egyéb dolgaiban is... Nagyszerű karakter, és azt mondanám, hogy nagyszerű vezetővé válik a pályán és azon kívül is. Jó, hogy itt van.”

A jövővel kapcsolatban Kerkez megosztotta a riporterrel, hogy továbbra is fejlődni szeretne, és a legjobbját akarja nyújtani a pályán. Reméli, hogy trófeákat nyer a Liverpoollal, és maradandó benyomást tesz a szurkolókra azzal, hogy mindig 100%-ot nyújt. Végül, de nem utolsó sorban Kerkez már alig várja, hogy legyen egy tóparti háza szülővárosában, ahol kikapcsolódhat a reflektorfénytől távol.