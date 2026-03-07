Az Origón is beszámoltunk arról, hogy a labdarúgó NB I 25. fordulójában a Kisvárda hazai pályán tartotta otthon a három pontot a Puskás Akadémia ellen. Ezzel a Kisvárda átmenetileg feljött a tabella negyedik helyére, s már csak kettő pont választja el az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Debrecentől. A meccsen a hazaiak tűntek némileg aktívabbnak, ez abban is megmutatkozott, hogy negyedóra elteltével már a negyedik szögletüket rúghatták, s ez a vezetést is meghozta számukra. A jobbról jövő beívelés után a rövid saroknál Radmanovac megcsúsztatta a labdát, amely Nagy Zsolt hátáról a kapu bal oldalába pattant.

Fotó: Kisvárda FC

A kisvárdai gólon kívül több találat nem esett, de a mérkőzés talán mégsem erről, hanem Novothny Soma rendkívül szokatlan szabálytalanságáról marad emlékezetes. A korábbi újpesti csatár cserejátékosként, bemelegítés közben tréfálta meg a Puskás válogatott kapusát, Szappanos Pétert egy sárga lapért cserébe a lenti felvételen látható módon (a kapu mögül begurított egy labdát pont akkor, amikor Szappanos éppen kirúgta volna a pályán található játékszert a mezőnybe).