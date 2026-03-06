A két bajnoki mérkőzés óta veretlen Kisvárda a Puskás Akadémiát fogadta a labdarúgó Fizz Liga 25. fordulójának pénteki játéknapján. A mérkőzésnek volt tétje, hiszen győzelem esetén be lehetett előzni a Bognár György vezette Paksot, és reális esély nyílhatott arra, hogy akár a dobogó is célkeresztbe kerüljön.

A Kisvárda a Puskás Akadémiát fogadta

Fotó: Kisvárda FC/Facebook

Egyetlen gól döntött a Kisvárda javára

Már a kezdő sípszótól kezdve mindkét csapat gólra törően játszott, ezzel együtt helyzetek sokáig nem alakultak ki. A hazaiak tűntek némileg aktívabbnak, ez abban is megmutatkozott, hogy negyedóra elteltével már a negyedik szögletüket rúghatták, s ez a vezetést is meghozta számukra. A jobbról jövő beívelés után a rövid saroknál Radmanovac megcsúsztatta a labdát, amely Nagy Zsolt hátáról a kapu bal oldalába pattant. A gól után nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt a Puskás Akadémia, amely néhány perc elteltével egyenlíthetett volna, de Németh közeli lövését hárítani tudta Popovic. A fölénybe került vendégek a folytatásban is többször eljutottak a kapuig, a védelem azonban szervezetten tette a dolgát, így hazai előnnyel vonultak a pihenőre a csapatok –írja az MTI.

A fordulást követően letámadták ellenfelüket a várdaiak, többször labdát is szereztek, de egy idő után ismét magához ragadta az irányítást a felcsúti együttes. A hazaiaknál a 60. percben csereként bejött Novothny, aki furcsa módon már egy sárga lappal a "zsebében" lépett pályára, mert néhány perccel korábban, bemelegítés közben begurított egy labdát, hogy megzavarja a kirúgáshoz készülő Szappanost, s ezért Bogár játékvezető figyelmeztetésben részesítette. A hazai védelem változatlanul stabilan állt a lábán, a vendégek nem tudtak veszélyes helyzetet kialakítani, hiába cserélt be több támadót is Hornyák Zsolt vezetőedző. A másik oldalon Szőr megduplázhatta volna csapata előnyét, de a testét érintve a kapu fölé pattant a labda egy szabadrúgás után. Bár nagy nyomás alatt volt, a hajrában is eredményesen őrizte előnyét a Kisvárda, amely így a Kazincbarcika és Paks után a Puskás Akadémiával szemben is otthon tudta tartani a három pontot. A végén Soltész még elpuskázott egy nagy helyzetet, Szappanos bravúrral védte a közeli lövését.