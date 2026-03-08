Live
A spanyol sportsajtóban bombaként robbant a hír, miszerint Jügen Klopp készen áll a visszatérésre és hamarosan a Real Madrid edzője lett. Klopp madridi szerepvállalásával kapcsolatban megszólt Fabrizio Romano, az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró is, aki részletesen vázolta a német sztáredző helyzetét.

A Real Madrid szezonja nem éppen veretes. A Xabi Alonso kirúgása óta ténykedő Álvaro Arbeloa irányításával nem tűnik világverő csapatnak a Királyi Gárda, így nyáron nagy valószínűséggel új edző érkezik majd a sztárcsapattól. A spanyol sportsajtó heti rendszerességgel dobja be a kalapba Jürgen Klopp nevét, most éppen azzal álltak elő, hogy a német szakember mindenben megegyezett már a Real Madriddal. 

Klopp otthagyja a Red Bullt a Real Madridért?
Fotó: Ronny Hartmann/AFP

Klopp jelenleg a Red Bull futballfejlesztési igazgatójaként dolgozik, de állítólag nem elégedett a munkájával, így szívesen visszatérne az edzősködéshez.

​Klopp lesz a Real Madrid edzője?

Az elmúlt héten a spanyol sportsajtó már kész tényként kezelte, hogy Klopp a Real Madrid edzője lesz, ezzel szemben az El Chiringuito azzal állt elő, hogy a német szakember a városi rivális Atlético kispadjára pályázik. A pletykákkal kapcsolatban Klopp ügynöke, Marc Kosicke elmondta, hogy ezek csak pletykák és senki nem kereste meg az ügyfelét. 

Klopp visszatérésével kapcsolatban Fabrizio Romano is kifejtette véleményét a YouTube-csatornáján. Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró is megerősítette, hogy jelenleg nincs semmilyen megállapodás Klopp és a Real Madrid között, sőt még tárgyalások sem kezdődtek el.

A Real Madridnál, a legfelsőbb vezetői szinten vannak olyan emberek, akik nagyon nagyra értékelik Jürgen Kloppot az edzői kvalitásai, a személyisége és a karizmája miatt. De ennyi az egész. A Real Madridnak nincs megállapodása, nincsenek előrehaladott tárgyalásai, sőt semmilyen egyeztetés sincs jelenleg Jürgen Kloppal” 

mondta Romano, aki azért felvázolt egy olyan forgatókönyvet is, amelyben Klopp madridi szerepvállalása mégis valósággá válhat.

„A valóság az, hogy jelenleg Klopp nem tárgyal egyetlen klubbal sem. Az első lépés – és ez a Real Madridra is igaz, mert az Atlético Madrid esetében egyáltalán nincs szó ilyesmiről – az lenne, hogy Klopp kijelenti: rendben, készen állok visszatérni az edzősködéshez. Ha ez megtörténik, a Real Madrid esetleg fontolóra veheti, hogy megpróbálja megszerezni Kloppot. 

De ne felejtsük el: Klopp otthagyta Liverpoolt, időt akart magának, és egy teljesen új fejezetet kezdett az életében a Red Bull-csoportnál, egy teljesen más szerepkörben. Ha Klopp azt mondja, készen áll visszatérni az edzősködéshez, akkor majd meglátjuk, mi történik a Real Madriddal”

– tette hozzá az olasz transzferguru.

