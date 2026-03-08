A Real Madrid szezonja nem éppen veretes. A Xabi Alonso kirúgása óta ténykedő Álvaro Arbeloa irányításával nem tűnik világverő csapatnak a Királyi Gárda, így nyáron nagy valószínűséggel új edző érkezik majd a sztárcsapattól. A spanyol sportsajtó heti rendszerességgel dobja be a kalapba Jürgen Klopp nevét, most éppen azzal álltak elő, hogy a német szakember mindenben megegyezett már a Real Madriddal.

Klopp otthagyja a Red Bullt a Real Madridért?

Fotó: Ronny Hartmann/AFP

Klopp jelenleg a Red Bull futballfejlesztési igazgatójaként dolgozik, de állítólag nem elégedett a munkájával, így szívesen visszatérne az edzősködéshez.

​Klopp lesz a Real Madrid edzője?

Az elmúlt héten a spanyol sportsajtó már kész tényként kezelte, hogy Klopp a Real Madrid edzője lesz, ezzel szemben az El Chiringuito azzal állt elő, hogy a német szakember a városi rivális Atlético kispadjára pályázik. A pletykákkal kapcsolatban Klopp ügynöke, Marc Kosicke elmondta, hogy ezek csak pletykák és senki nem kereste meg az ügyfelét.

Klopp visszatérésével kapcsolatban Fabrizio Romano is kifejtette véleményét a YouTube-csatornáján. Az átigazolási hírekben rendre jól értesült olasz újságíró is megerősítette, hogy jelenleg nincs semmilyen megállapodás Klopp és a Real Madrid között, sőt még tárgyalások sem kezdődtek el.

A Real Madridnál, a legfelsőbb vezetői szinten vannak olyan emberek, akik nagyon nagyra értékelik Jürgen Kloppot az edzői kvalitásai, a személyisége és a karizmája miatt. De ennyi az egész. A Real Madridnak nincs megállapodása, nincsenek előrehaladott tárgyalásai, sőt semmilyen egyeztetés sincs jelenleg Jürgen Kloppal”

– mondta Romano, aki azért felvázolt egy olyan forgatókönyvet is, amelyben Klopp madridi szerepvállalása mégis valósággá válhat.

„A valóság az, hogy jelenleg Klopp nem tárgyal egyetlen klubbal sem. Az első lépés – és ez a Real Madridra is igaz, mert az Atlético Madrid esetében egyáltalán nincs szó ilyesmiről – az lenne, hogy Klopp kijelenti: rendben, készen állok visszatérni az edzősködéshez. Ha ez megtörténik, a Real Madrid esetleg fontolóra veheti, hogy megpróbálja megszerezni Kloppot.

De ne felejtsük el: Klopp otthagyta Liverpoolt, időt akart magának, és egy teljesen új fejezetet kezdett az életében a Red Bull-csoportnál, egy teljesen más szerepkörben. Ha Klopp azt mondja, készen áll visszatérni az edzősködéshez, akkor majd meglátjuk, mi történik a Real Madriddal”

– tette hozzá az olasz transzferguru.